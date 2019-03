L’Isola dei Famosi: Marina La Rosa si vendica di Soleil Sorge

Manca meno di una settimana per la finale de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con in studio le due opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Si contendono la vittoria finale Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen, Luca Vismara e Sarah Altobello.

I naufraghi stanno passando questa settimana in maniera gioiosa. Infatti, tutti e cinque i naufraghi rimasti appartenevano allo stesso gruppo. Nell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” sono stati eliminati sia il cantante Riccardo Fogli che Soleil Sorge, i due concorrenti che sembravano più lontani rispetto agli altri.

Il gesto di Marina La Rosa

Per tutta l’edizione del reality, c’è stata sempre una grande rivalità tra Marina La Rosa e Soleil Sorge. Le due, infatti, si sono lanciate più di una frecciatina durante la loro convivenza a Cayo Paloma. In realtà, l’ex fidanzata di Marco Cartasegna, oltre alla presunta conoscenza con Jeremias Rodriguez e la sua amicizia con Riccardo Fogli, non ha più avuto nessun altro legame sull’isola.

Marina La Rosa, in questi giorni, sta festeggiando sia l’eliminazione di Riccardo Fogli che di Soleil Sorge. Tuttavia, l’ex “gatta morta” del primo GF, ha voluto lanciare una piccola frecciatina all’italo americana mentre smonta il suo angolo letto: “Questo va smontato perché quando una persona cerca il bello per una questione estetica, qual è il senso se poi il bello dentro non ce l’hai? E allora lo smonteremo”.

Le accuse non finiscono qui poiché, come riporta “Gossipblog“, Marina La Rosa continua ad attaccare Soleil Sorge durante il suo confessionale rivelando che ora sono davvero felici: “Ho tolto il suo angolo così passiamo con più facilità e soprattutto per non ricordarci di questa presenza che è stata con noi anche fin troppo tempo… Soleil non c’è più e, quindi, ci sentiamo tutti molto più liberi e molto più rilassati”.