L’Isola dei Famosi, Marina La Rosa senza pietà: il botta e risposta abrasivo con Taylor Mega

Così diverse eppure così simili: diciott’anni di differenza ma con la stessa mania di protagonismo. La 42enne Marina La Rosa da un lato e la 24enne Taylor Mega dall’altro: due naufraghe, un’unica isola e le prime frecciatine al vetriolo.

Durante la prima puntata del reality show L’Isola dei Famosi, andata in onda giovedì 24 gennaio su Canale 5, Taylor Mega ha lasciato il segno mandando in tilt il pubblico maschile, grazie ai suoi capezzoli che sfregavano ripetutamente sotto il tessuto umido della t-shirt. L’ex fiamma di Flavio Briatore è riuscita a far parlare dei suoi elettrizzanti capezzoli dapprima in Honduras, poi nello studio televisivo Mediaset e in seguito sui social network.

Dopo aver monopolizzato l’attenzione collettiva, Taylor Mega – all’anagrafe Elisia Todisco – è stata presa di mira dalla sua compagna di avventura Marina La Rosa, celebre da tempi immemori per la sua indole irriverente e provocatoria. L’ex gatta morta del Grande Fratello non deve aver gradito le manie di protagonismo della vispa 24enne, pertanto le ha rivolto – con fare sfrontato e diretto – una sfilza di frecciatine tutt’altro che velate.

“Ma i tuoi capezzoli sono sempre così?”, ha chiesto con schiettezza Marina. Taylor non ha perduto tempo a replicare alla provocazione e ha immediatamente asfaltato la 42enne: “Sempre”. Il dialogo è proseguito con un ulteriore interrogativo: “Sei sempre calda quindi?”, ha chiesto l’insolente gatta morta. Ma la risposta è stata la medesima: “Sempre”, ha ribadito con imperturbabilità la spavalda influencer dal seno esplosivo.

Sembrerebbe proprio che per l’ex panterona della prima edizione del Grande Fratello non ci sia spazio. Al centro della scena ci resta Taylor Mega. Nei prossimi giorni la sensuale influencer riuscirà a smaltire il primo incalzante attacco infertole da Marina La Rosa? Ma soprattutto: la 42enne siciliana è stata mossa da una divorante invidia o da puro e semplice proposito di attaccar briga?