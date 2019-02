L’Isola dei Famosi, Marina La Rosa rivela particolari inediti della sua vita

L’ultima puntata del daytime del popolare reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi” è stata davvero molto movimentata e ricca di colpi di scena tra il litigio di Soleil con Ariadna, ma anche un altro episodio che riguarda l’ex “gatta morta” del “Grande Fratello” Marina La Rosa.

Il tempo trascorre molto lentamente sull’isola, così i naufraghi hanno modo di ripensare alla propria vita, cosa che è accaduta anche a Marina, che ha svelato per la prima volta particolari inediti della propria vita, come ad esempio il brutto rapporto con il padre. Un rapporto che però è migliorato solo negli ultimi anni.

Marina La Rosa fa delle confessioni inedite

L’ex gatta morta si lascia quindi andare ai ricordi, svelando nel corso dell’ultima puntata della fascia quotidiana del daytime del raality di non aver avuto in passato proprio un buon rapporto con il papà, ma che è cambiato solo gli ultimi anni prima della sua scomparsa. I ricordi del padre sembrano quindi riaffiorare nella mente della naufraga senza darle tregua.

La naufraga infatti rivela davanti alle telecamere: “Questa notte non dormivo. Pensavo a mio padre” – quindi ha ggiunto – “Da diversi anni io e mio padre non ci frequentavamo” – per poi proseguire – “L’ho ritrovato solo qualche anno prima che venisse a mancare“. Un racconto intimo, inaspettato, che lascia trapelare una Marina diversa, sconosciuta.

Marina sembra essere in vena di confessioni, tanto da raccontare agli altri naufraghi l’origine del suo nome, dicendo: “Mio padre era un amante del mare e non a caso mi chiamo Marina…Adesso lo sento sempre vicino a me“. Un nome quindi legato in un certo senso anche alla situazione che sta vivendo.

La naufraga non è mai stata molto incline a raccontare di sé e della sua vita privata, ma oggi sembra che qualcosa sia proprio cambiato in lei, rivelando ai colleghi naufraghi anche particolari del suo privato mai rivelati fino ad oggi.