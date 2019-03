L’Isola dei Famosi, Marina La Rosa punta il dito contro Sarah Altobello e rivela: "Un po’ di fastidio l’hai dato!"

L’Isola dei Famosi sta ormai volgendo al termine e lunedì 1 aprile 2019 andrà in onda la finalissima condotta da Alessia Marcuzzi. Anche i naufraghi rimasti a Cayo Paloma stanno tirando le somme di questa bellissima avventura e in particolar modo Sarah Altobello sembra essere molto felice di essere arrivata in finale.

Durante il daytime in onda oggi 29 marzo 2019, la Altobello tra le lacrime ha chiesto scusa a Marina La Rosa e agli altri colleghi naufraghi per averli “ammorbati” con i suoi balletti e le sue canzoncine confessando di essere così anche a casa. La stessa Marina, che ieri aveva svelato a Luca Vismara una sua preoccupazione per aver visto Sarah depressa, ha cercato di rincuorarla spiegandole il suo punto di vista.

“Cerco sempre la verità, quindi sì, ti dico che un po’ di fastidio l’hai dato, ma non è odio, sei meravigliosa, ma stare sempre a ballare e cantare…” ha infatti confessato La Rosa. Sarah ha invece confermato come il personaggio da lei creato l’abbia aiutata moltissimo nel diventare una concorrente de L’Isola dei Famosi non trovando però conferma nell’ex gieffina.

Marina infatti oltre a trovare esagerato l’atteggiamento della sosia di Melania Trump, oltrettutto crede che la stessa si trasformi quando viene inquadrata dalle telecamere e dello stesso avviso sembra essere anche Marco Maddaloni che in questi due mesi ha invece dimostrato di andare abbastanza d’accordo con il resto dei compagni naufraghi.

Prima di abbandonare definitivamente Cayo Paloma, Marina La Rosa ha proposto di spegnere definitivamente il fuoco “Il fuoco è un altro concorrente, lo spegniamo mentre andiamo via anche noi” mentre Luca Vismara ha altresì aggiunto “Se qualcuno deve spegnere quel fuoco dobbiamo essere noi, non la natura. In due mesi non si è mai spento se non all’inizio per cause naturali” dimostrando una certa malinconia nel ritornare definitivamente in Italia.