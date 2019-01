L’Isola dei Famosi, Marina La Rosa choc: "Gestire schiavi non è proprio cosa mia!"

Marina La Rosa è una dei naufraghi di questa 14esima edizione de L’Isola dei Famosi e certamente non ha intenzione di passare inosservata visto che è stata votata da tutti come la meno interessante del gruppo. Dopo la diretta andata in onda giovedì 24 gennaio 2018, sembrano essere spuntati anche alcuni video molto interessanti riguardanti le giornate dei naufraghi trascorse in villa.

Pare infatti che la temperatura tra i concorrenti si sia alzata particolarmente con siparietti esileranti e addirittura alcuni “strip dance” ma, una volta iniziato il reality vero e proprio i naufraghi si sono ritrovati ad affrontare la prima notte sull’Isola. Marina La Rosa, diventata leader del gruppo e i suoi pirati, si sono uniti dunque ai quattro galeotti che saranno a loro disposizione per ben una settimana.

Yuri, Giorgia, Alice e John saranno dunque alla mercè di Marina anche se il ruolo di padrona non sembra essere una sua prerogativa. Proprio per questo motivo l’ex gieffina ha voluto mettere le carte in tavola dichiarando apertamente “Gestire degli schiavi non è proprio cosa mia. Non potrò mai dare degli ordini” lasciando tutti basiti e senza parole.

Una dichiarazione molto forte che ha alzato molte critiche soprattutto nei telespettatori e utenti affezionati al programma i quali avevano già visto in Marina La Rosa e Demetra Hampton le due donne più “antipatiche” del gruppo. Non tutti sembrano pensarla allo stesso modo e c’è anche chi invece crede che Marina possa essere la vincitrice di questa 14esima edizione de L’Isola dei Famosi.

A sbilanciarsi è Cristina Plevani, ovvero la vincitrice del primo Grande Fratello che con un post sul suo profilo Twitter ha detto la sua proprio su Marina: “La butto lì poi non lo dirò più: Marina vincerà l’Isola. (Non ve l’aspettavate da me? Mi è bastato leggere i social) Chiudo argomento” ha infatti chiosato la bagnina del Lago d’Iseo.