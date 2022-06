L’isola dei famosi, Marialaura De Vitis accusa Mercedesz Henger di essere stratega: "Sei una persona saccente"

Ascolta questo articolo

Mancano circa due giorni per la puntata finale de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Al momento il favorito per portarsi a casa il primo premio è Nicolas Vaporidis, seguito immediatamente da Carmen Di Pietro. Mercededsz Henger, Marialaura De Vitis e Nick Luciani sembrano invete distanti rispetto ai due grandi favoriti di questa edizione.

Intanto nonostante manchi poco, le lite tra i naufraghi non accennano a finire. Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” nell’ultimo daytime de “L’isola dei famosi” Marialaura si è scagliata contro Mercedesz, accusandola di essersi allontanata da lei dopo aver conquistato la finale.

Le accuse di Marialaura De Vitis contro Mercedesz Henger

L’ex fidanzata di Paolo Brosio accusa Mercedesz di essersi comportata da stratega: “Mi è stata vicina finché le servivo, perché l’ho sempre salvata, non l’ho mai mandata in nomination, l’ho sempre protetta quando potevo avere potere decisionale sul gioco. Ora che è in finale forse non le servo più. Io, se ho legato con una persona, porto avanti il rapporto dentro il gioco e fuori”.

Le stesse parole, con tonalità diverse, vengono ripetute da Marialaura durante un confronto faccia a faccia con Mercedesz; “Non ti ho detto cose pesanti. Ti ho detto che certe volte hai un atteggiamento vittimista, che ti butti giù, certe volte parli con un tono un po’ saccente e superbo. Non mi sembra di averti detto cose troppo offensive”.

La risposta di Mercedesz non si fa comunque attendere, rivelando che si ritiene la parte lesa di questa faccenda. La figlia di Eva Henger sottolinea come lei si stia comportando in maniera sbagliata, siccome non si può venire a far pace per poi alzare i toni della voce. Nella parte finale del confronto invece non nasconde di avere il difetto nel diventare una persona insopportabile appena si arrabbia.