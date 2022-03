L’isola dei famosi, Marco Melandri e Antonio Zequila nel cast. Tra le coppie presenti i Cugini di Campagna

“L’isola dei famosi” salvo slittamenti dovrebbe iniziare nella giornata del 21 marzo, quindi circa una settimana dopo la finale del “Grande Fratello Vip“. Gli autori stanno quindi cercando di completare il cast a Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria opinionisti provando a portare dei nomi che possono, sia nel bene e nel male, far discutere.

Tra i primi nomi rilanciati da “Tv Blog” troviamo Estefania Bernal, Miss Universo Argentina e che ha preso parte all’ultima edizione di “Scherzi a parte” condotta da Enrico Papi. Tra le coppie in gara ci saranno quasi sicuramente Lory Del Santo e Marco Cucolo, come svelato dai diretti interessati in una recente intervista, Carmen Di Pietro col figlio Alessandro Iannoni, Jeremias Rodríguez insieme al papà Gustavo, Guendalina Tavassi col fratello Edoardo, il gruppo de I Cugini di Campagna e infine Clemente Russo con la moglie Laura Maddaloni.

Le ultime novità rilasciate da “Blogo”

Finito con le possibili coppie, come riportato sempre da “Tv Blog“, si lavora anche per i concorrenti che competono da soli. Secondo le ultime indiscrezioni nel cast dovrebbe far parte Marco Melandri, il pilota motociclistico che ha fatto discutere molto negli ultimi mesi per la sua partecipazione ai no green pass e no vax a Milano, con presenti Gianluigi Paragone e Luc Montagnier.

L’altro nome è invece il ritorno Antonio Zequila, un volto ormai conosciuto per gli appassionati di reality show. “Er Mutanda” ha partecipato come concorrente alla quarta edizione del “Grande Fratello Vip”, venendo però eliminato a poche settimane dalla finale. La sua prima partecipazione al reality show ambientato in Honduras invece lo registra nel 2005, ove anche in questa circostanza non riesce a raggiungere la finale (vinta poi da Lory Del Santo, anch’essa concorrente di quest’anno).

Al momento non si conoscono gli altri concorrenti che avrebbero detto di “sì” alla proposta di Mediaset, ma poiché manca poco all’inizio del programma già dalla prossima settimana si dovrebbe sapere di più.