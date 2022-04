L’isola dei famosi, Marco Melandri crolla e pensa di abbandonare: "Non riesco a essere felice"

Marco Melandri, uno dei concorrenti più controversi de “L’isola dei famosi” a causa di alcune sue dichiarazioni no-vax, durante l’ultima diretta del reality show dichiara di aver pensato seriamente di abbandonare l’isola dell’Honduras e ritornare a casa dalla sua famiglia.

L’ex campione del mondo della classe 250 afferma infatti di non sentirsi a suo agio a vivere un avventura del genere, sentendosi sempre più lontano da questo mondo. Alla fine comunque decide di rimanere, grazie soprattutto alle parole della compagna Manuela Raffaetà, che lo convince a spingersi oltre i suoi limiti e tentare di godersi il programma.

Lo sfogo di Marco Melandri

“Ci ho pensato tanto ma non sento di appartenere a questo mondo“ inizia così il suo discorso Marco Melandri come riportato testualmente dal sito de “Il Sussidiario“: “Per me è difficile la noia, non riesco a viverlo, mi manca casa, mi manca toccare mia figlia, i miei giochi, le mie cose”.

Ilary Blasi prova ovviamente a indagare dietro a questo suo sfogo e gli chiede i motivi di questa sua incredibile conclusione: “Ci ho pensato tanto e io voglio uscire dal gioco. Ho avuto tempo per riflettere e ho capito le cose veramente importanti… mi sembra di perdere tempo qui. È stata un’esperienza incredibile, però la mia vita non è qui. Non riesco a essere felice e credo di non portare neanche benefici a chi sta vicino a me quindi ho bisogno di andare a casa, abbracciare mia figlia e la mia compagna, vivere la mia quotidianità dopo anni vissuti in giro per il mondo”.

Alla fine Ilary Blasi si gioca la carta di Manuela Raffaetà, moglie di Marco Melandri presente in studio come ospite, che con poche parole riesce a toccare le corde giuste e riesce, almeno per il momento, a far rimanere il suo compagno a “L’isola dei famosi”.