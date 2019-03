L’Isola dei Famosi, Marco Maddaloni resta in gioco: "So che lei avrebbe voluto così"

Oggi la produzione de “L’Isola dei Famosi” ha dovuto comunicare ai concorrenti una terribile notizia. Ieri infatti è venuta a mancare la nonna paterna di Marco Maddaloni. Il judoka è stato convocato dalla produzione ed ha appreso la triste notizia del lutto che ha colpito la sua famiglia.

La notizia è stata resa nota da Clemente Russo, cognato di Maddaloni, che durante la giornata di ieri giovedì 21 Marzo, ha annunciato la triste notizia attraverso le Instagram Stories. In molti si sono chiesti se la morte della nonna avrebbe influenzato il percorso di Maddaloni sull’isola, ma come ha annunciato lui stesso, il judoka ha deciso di continuare la sua avventura, che si trova per altro ad un passo dalla finale.

Durante il day time andato in onda oggi, Maddaloni ha espressamente dichiarato la sua volontà di restare in gioco, anche se ovviamente molto provato dalla notizia della morte della nonna. Nelle immagini andate in onda oggi, si è visto che tutti i concorrenti si sono uniti al dolore di Maddaloni, e nessuno è riuscito a trattenere le lacrime per quanto accaduto, immedesimandosi nella situazione che stava vivendo il loro compagno di avventura. Tuttavia il naufrago, nonostante fosse ancora sconvolto per la terribile notizia, ha espresso la sua intenzione di continuare, spiegando il motivo della sua decisione durante un confessionale.

“Ho deciso di rimanere perché nel mio sangue scorre il sangue Maddaloni, che era anche il suo cognome, e so che lei non avrebbe voluto che mi ritirassi” – ha dichiarato il judoka visibilmente provato, ma intenzionato ad arrivare fino alla fine di quest’esperienza.

Lo sportivo ha poi ricordato la nonna, trovando conforto nei suoi compagni, in particolare in Marina La Rosa. “Per fortuna prima di partire gli ho portato a conoscere mio figlio” – ha rivelato Marco Maddaloni, ricordando i suoi ultimi momenti trascorsi con sua nonna.