"L’isola dei famosi", Manuela Ferrera stuzzica Ignazio Moser: la gelosia di Cecilia

Secondo le ultime indiscrezioni, Ignazio Moser dovrebbe sbarcare in Honduras nella puntata di domani de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. L’obbiettivo dell’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” è quello d’iniziare a creare delle prime dinamiche nella trasmissione.

Insieme a Moser sono entrati in anticipo, nella puntata del 22 aprile, i seguenti concorrenti: Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia. Come riportato dal sito “361 Magazine” il ritardo dietro alla sbarco di Ignazio sarebbe stato causato da un aereo bloccato in Messico.

Manuela Ferrera ci prova con Ignazio Moser

Intanto i nuovi concorrenti sembrano siano già pronti a regalare delle prime emozioni ai telespettatori da casa. Manuela Ferrera, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, ha lanciato una provocazione a Ignazio Moser: “Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale”.

Una possibile storia d’amore tra Manuela e Ignazio a oggi è praticamente impossibile, siccome l’ex ciclista è felicemente impegnato con Cecilia Rodríguez, seppure le loro nozze sono momentaneamente saltate. Proprio la sorella di Belén, intervistata sempre dalla rivista, ha voluto immediatamente avvertire Ignazio di stare lontano dalle naufraghe: “Non guardare le altre donne, altrimenti…”.

Nonostante questa relazione sia impossibile, Manuela resta una delle concorrenti più attese di questa edizione de “L’isola dei famosi”. L’ex meteorina del TG4, che avrebbe avuto una relazione anche con Cristiano Ronaldo, sta facendo discutere molto in questi giorni e Biagio D’Anelli, intervistato da Barbara D’Urso, ammette: “Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”.