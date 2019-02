"L’Isola dei Famosi": malore improvviso per Riccardo Fogli

In Honduras, la meravigliosa isola che ospita “L’Isola dei famosi“, ci sono stati attimi di tensione a causa di un malore accusato da uno dei concorrenti. Stiamo parlando di Riccardo Fogli, che con i suoi settantacinque anni di età, è sicuramente uno dei concorrenti più anziani che abbia mai preso parte al noto reality.

Sin dal suo ingresso nel reality, a causa anche della sua veneranda età, c’era già qualche preoccupazione sul suo stato di salute e sopratutto su come Riccardo Fogli avrebbe affrontato lo stress fisico di un reality così estremo. Negli ultimi giorni però la situazione sembra essere peggiorata e il noto cantante ha avuto dei crolli fisici.

Momenti di grande apprensione quindi per Fogli, che ha dovuto abbandonare momentaneamente il reality per poter ricorrere alle cure mediche. Inoltre, non è la prima volta che il cantante accusa dei malori, qualche giorno fa infatti, Riccardo Fogli si era sentito male per aver mangiato il bulbo di una pianta non commestibile. Qualche problema intestinale, ma poi la situazione si era risolta.

A distanza di qualche giorno Riccardo Fogli si è sentito nuovamente male ed ha dovuto abbandonare Playa Uva per farsi controllare dai medici, che lo hanno sottoposto ad esami ed accertamenti. Si è inoltre temuto che Riccardo Fogli dovesse abbandonare il gioco prima del previsto, ma per fortuna non si è trattato di niente di grave.

“In merito al daytime di oggi in cui si evince che Riccardo è uscito per accertamenti medici, vogliamo tranquillizzarvi che va tutto bene, ha avuto solo un calo di zuccheri ed è già rientrato sull’Isola” – ha fatto sapere lo staff personale di Riccardo Fogli, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram.

Non resta quindi sperare che i problemi per Riccardo Fogli siano finiti e che lui possa continuare la sua esperienza nel reality nel migliore dei modi.