L’Isola dei Famosi, l’ultimo desiderio dei naufraghi a poche ore dalla finale

Cristina Giuli - Grande attesa per la finale de "L'Isola dei Famosi" che vede al timone Ilary Blasi affiancata dalla camaleontica Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Alle 21.30 prenderà il via l'ultima puntata di un reality show che mette sempre alla prova la resistenza psicologica e fisica dei vari concorrenti, che non sempre riescono a vincere contro la loro forza di volontà.