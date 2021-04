L’isola dei famosi: Ludovico Vacchelli e Rosaria Cannavò sbarcheranno in Honduras

Solamente nella giornata di ieri Riccardo Signoretti, il direttore del settimanale “Nuovo Tv“, ha annunciato l’ingresso di Manuela Ferrara e Emanuela Tittocchia come nuovi concorrenti de “L’isola dei famosi” grazie a un post su Instagram. Il loro rapporto a oggi non sembra essere idilliaco, siccome le due hanno avuto lo stesso fidanzato, ovvero l’opinionista Biagio D’Anelli.

Questi nomi si aggiungono a quelli di Isolde Kostner e di Beatrice Marchetti, che sono sbarcate in Honduras nell’ultima diretta del programma. I vip appena entrati hanno il compito di smuovere un po’ le acque, siccome fino a questo momento le dinamiche di cui parlare scarseggiano.

Due nomi nuovi per “L’isola dei famosi”

Le sorprese sembrano ancora non finire e secondo il sito “Tv Blog” nella trasmissione dovrebbero entrare altri due concorrenti. Il primo è Ludovico Vacchelli, ragazzo preso direttamente dal mondo della moda, come Akash Kumar e Beatrice Marchetti, e si tratta del suo esordio in un programma sul piccolo schermo.

L’altro nome fatto è quello di Rosaria Cannavò, di cui “Tv Blog” svela alcune informazioni sulla sua carriera: “La Cannavò ha lavorato in programmi come ‘Sarabanda’ e nel reality ‘Un, due, tre, stalla’. Fra i ruoli più celebri ricordiamo quello come paperetta nella trasmissione di varietà di Antonio Ricci ‘Paperissima’ e poi quello di meteorina a ‘Sky Meteo 24’. Rosaria poi ha anche posato per alcune fotografie utilizzate per alcuni calendari particolarmente attraenti”.

Intanto, come annunciato da Ilary Blasi durante l’ultima diretta, questa settimana non andrà in onda il doppio appuntamento con “L’isola dei famosi” per lasciare spazio a “Superviventes”, reality show in onda su Telecinco di Mediaset España Comunicación: “Per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda, ma dalla prossima settimana ritorneremo come sempre il lunedì e il giovedì in prima serata su Canale 5”.