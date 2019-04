L’Isola dei Famosi: Luca Vismara racconta i problemi fisici dopo il reality show

Luca Vismara è conosciuto al pubblico per essere stato un cantante ad Amici di Maria De Filippi e per aver partecipato in qualità di naufrago nell’ultima edizione de L’isola dei Famosi; il cantante nonostante tutte le nomination ricevute da parte degli altri naufraghi per via della sua lingua lunga, è riuscito a rimanere nel programma fino alla fine giudicandosi il terzo posto in finale.

Finita la partecipazione al reality, ritornare alla quotidianetà per i naufraghi non deve essere stato affatto facile. Ad oggi, il concorrente tramite il suo profilo Instagram rispondendo alle domande dei suoi fan, ha parlato dei problemi fisici che ha riscontrato dopo la sua partecipazione nel reality.

Il cantante ha parlato delle punture dei mosquitos e dei segni che sono rimasti inevitabilmente su suo corpo, inoltre, ha rivelato anche dei suoi problemi ad oggi con il cibo e di come faccia fatica a mangiare; se riesce mangia una volta al giorno, tuttavia non mangia più la carne e riesce ad assimilare pochi carboidrati.

Continuando ha ammesso di sentirsi ancora sperduto e che debba fare fisioterapia perchè dormire per due mesi e mezzo sdraiato a terra gli ha provocato non pochi problemi al suo fisico, tuttavia, tornerebbe nuovamente a fare quest’esperienza. Nonostante i problemi causati per via dalla sua partecipazione nel programma, si ritiene felice di essere riuscito in un anno a partecipare a due dei suoi programmi preferiti, Amici e L’isola dei Famosi.

A quanto pare la vita da naufraghi non è stata facile per nessuno dei partecipanti, costretti a dormire per terra e a mangiare poco durante il giorno, tornati alla vita di tutti i giorni, si sono trovati spaesati e anche Marina La Rosa e Paolo Brosio, hanno ammesso che l’impatto con la realtà è risultato al quanto diffcile. Marina ha dichiarato di trovare scomode le scarpe e trovarsi ancora spaesata mentre Brosio ha ammesso di avere prolemi con l’alimentazione.