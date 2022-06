L’isola dei famosi, Lory Del Santo pronta a far pace con Marco Cucolo: "Lo perdonerò a una condizione"

Ascolta questo articolo

La lite a distanza avvenuta tra Lory Del Santo e Marco Cucolo, che hanno dovuto abbandonare “L’isola dei famosi” per due motivi totalmente differenti, è stata una delle dinamiche più chiacchierate dell’ultima diretta di lunedì condotta da Ilary Blasi su Canale 5.

L’attrice infatti ammette, senza peli sulla lingua, di non aver apprezzato l’atteggiamento tenuto da Marco, che secondo lei avrebbe preferito di più farsi notare per il gioco che salvaguardare i suoi sentimenti. Per questo motivo Lory dichiara di non volerlo perdonare nell’immediato, sottolineando come debba trovare un altro posto in cui dormire per la notte.

Le ultime parole di Lory Del Santo su Marco Cucolo

Intervistata dal sito “Fanpage” Lory, parlando della sua avventura a “L’isola dei famosi”, fa un piccolo passo indietro dichiarando di essere pronta a perdonarlo: “Dopo la puntata non l’ho sentito. Credo che abbia tentato di chiamarmi, ma ero distrutta. Non gli ho voluto parlare anche di proposito. Quando l’ho visto in video, mi è venuto un groppo in gola. Non si cancellano 9 anni così. Lo so che è buono, che odia litigare, che è per la bontà e per la pace. Però, mi ha fatto male. Deve capire cosa significa la vita senza di me. Lunedì cercherò di aprire il mio cuore e di essere indulgente. Però deve promettermi che non sarò in secondo piano nella sua vita. Io lo riprendo ma con la postilla: ‘Stai attento'”.

Continuando a parlare di Marco, rivela che si è decisamente ammorbidita rispetto alla scorsa diretta, ma comunque deve essere convincente per poterla convincere. Per questo motivo parteciperebbe a “L’isola dei famosi” in maniera solitaria, poiché la competizione potrebbe causare anche la lite tra un rapporto già splendido.

Parla poi dei naufraghi in generale, accusando Estefania Bernal di aver violato il regolamento e bollando Nicolas Vaporidis di essere una persona scorretta e cattiva.