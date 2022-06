L’isola dei famosi, Lory Del Santo perdona Marco Cucolo

Ascolta questo articolo

In questi giorni ha fatto discutere la rottura di Lory Del Santo nei confronti di Marco Cucolo, entrambi concorrenti dell’ultima edizione de “L’isola dei famosi“. L’attrice infatti non ha nascosto di esserci rimasta molto male per come si è comportato il suo fidanzato in Honduras, accusandolo di aver pensato più alle dinamiche del gioco che ai suoi sentimenti.

Per questo motivo l’ideatrice di “The Lady”, nelle recenti interviste, ha dichiarato come voglia aspettare la diretta de “L’isola dei famosi” per avere un confronto a quattròcchi e ragionare sul da farsi. Il fatidico faccia a faccia avviene nella giornata del 20 giugno, in cui Marco prova a farsi perdorare dalla sua fidanzata.

La pace tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

Marco Cucolo, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, entra con un mazzo di rose rosse e in maniera piuttosto emozionata chiede scusa a Lory Del Santo sottolineando tutto il suo desiderio nel ritornare insieme a lei: “So benissimo che tu sai difenderti da sola, l’unica cosa che ho mancato di dire e che non sono riuscito a dire, e che in questi nove anni tu per me sei stata una persona fondamentale“.

Le belle dichiarazioni di Marco non si fermano qui: “Sei una donna leale, sincera e vera con me, mi spiace che questa cosa non sia arrivata e tu sia stata attaccata per questo motivo qua, quando io so benissimo come sei. Ti chiedo scusa, penso di aver sbagliato e mi farebbe piacere ritornare con te“.

Nicola Savino scherza immediatamente sulle parole di Marco, rivelando come le parole del naufrago gli ricordano proprio una puntata della serie “The Lady”. Lory comunque non si fa pregare due volte e perdona Marco: “L’amore fa fare grandi passi avanti, ma quando una persona rimane sola, tu lo sai benissimo, può diventare più fragile. E allora, è meglio essere in due“.