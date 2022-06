L’isola dei famosi, Lory Del Santo in crisi con Marco Cucolo: "Hai preferito il gioco a me"

Ascolta questo articolo

Come svelato da Lory Del Santo sui social network, la relazione con Marco Cucolo sta andando avanti da circa nove anni. Le cose però si sono complicate durante la loro partecipazione, dapprima come coppia e successivamente da concorrenti singola, nell’ultima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi.

Tra l’altro, prima della diretta con un breve comunicato Mediaset, la rete ha annunciato come tra Lory e Marco ci siano delle incomprensioni che cercheranno di essere chiarite durante la diretta del 13 giugno: “Lory Del Santo sarà ospite in studio per parlare della sua relazione in crisi con Marco Cucolo proprio a causa di ciò che è successo sull’Isola: la loro storia è davvero al capolinea?”.

L’attacco di Lory Del Santo a Marco Cucolo

Chiamata in causa da Ilary Blasi per un confronto a distanza con il suo giovane fidanzato, l’attrice inizia a mettere in dubbio alcuni aspetti del suo fidanzato. Lory infatti non nasconde di esserci rimasta male come Marco abbia deciso di mettere dinanzi la sua strategia per andare avanti il più possibile nel gioco senza però pensare ai suoi sentimenti.

“Non mi hai difeso quando dovevi. Il tuo gioco era di conquistarti gli altri e ci ho rimesso io“ dice con una certa delusione Lory Del Santo che poi aggiunge: “Quando torni in Italia scordati di venire a casa. Io e Marco non litighiamo mai, noi per nove anni non ci siamo mai lasciati un giorno. Il nostro è un rapporto particolare, tutte le coppie litigano, si lasciano, tornano: a noi non è mai successo”.

Successivamenta annuncia di essere pronta a vederlo lunedì negli studi di Canale 5 per vedere come si comporta con lei: “Lui tornerà, al momento spetto di vederlo in puntata lunedì: vediamo come mi abbraccia, come mi parla e sarà il mio cuore a decidere”.