L’isola dei famosi, Lory Del Santo: "Farò parte del cast insieme al mio fidanzato. Lui è terrorizzato"

Oramai mancano poche settimane per il finale della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, proprio per questo motivo in casa Mediaset si sta già guardando al futuro. Oltre a “La pupa e il secchione“, il reality condotto da Barbara D’Urso, la rete diretta da Pier Silvio Berlusconi lavora anche per “L’isola dei famosi“.

Sui concorrenti al momento c’è soltanto la certezza della presenza di Lory Del Santo insieme al fidanzato Marco Cucolo. L’ex protagonista di “The Lady”, intervistata al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, ha voluto svelare alcuni retroscena dietro ai loro “sì”.

Lory Del Santo parla de “L’isola dei famosi”

“Io sarò una spettatrice che osserverà chi è pronto a sbranarsi per la vittoria. Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione” afferma con decisione Lory Del Santo, facendo così capire di aver accettato questa proposta da parte di Canale 5 con tanto entusiasmo e magari essere la sorpresa in positivo della trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Invece, come rivelato sempre da Lory Del Santo in questa intervista, il suo fidanzato avrebbe più timori per sbarcare sull’isola honduregna: “Parto con Marco però l’ho avvisato: se guarda le altre… (…) Lui non voleva partecipare. È terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile”.

Come rivelato da alcune indiscrezioni rilasciate dal sito diretto da Davide Maggio, in questa edizione i concorrenti possono partecipare anche in coppia. E, salvo clamorosi colpi di scena, Lory Del Santo e Marco Cucolo saranno i primi a sottoporsi a questo nuovo “test”.

L’altra concorrente che dovrebbe far parte del cast, seppure manchi l’ufficialità, è Guendalina Tavassi. Per lei si tratterebbe di un ritorno, siccome ha già partecipato alla nona edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Nicola Savino, venendo però eliminata a poche dirette dalla puntata finale.