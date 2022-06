L’isola dei famosi, Lory Del Santo contro Luca Daffrè: "Persona viscida e venduta, senza di lui la mia vita è migliore"

Ascolta questo articolo

Sta continuando a far discutere di se Lory Del Santo dopo la sua avventura a “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi arrivato ormai alle battute finali. L’attrice, proprio nei giorni scorsi, ha deciso di far pace con Marco Cucolo dopo una lite avvenuta proprio in Honduras a causa di alcuni comportamenti, ritenuti sbagliati da parte dell’attrice, nei suoi confronti.

Oltre all’incomprensione con Marco Cucolo, va detto che Lory Del Santo in questa edizione ha legato con pochissimi naufraghi, non riuscendo quindi mai a integrarsi nel gruppo. Tra questi troviamo Luca Daffré ove, in una recente intervista rilasciata a “Novella 2000“, lancia delle dure accuse nei confronti dell’influencer.

Le dure accuse di Lory Del Santo

Lory non si nasconde dietro a un dito e, in questa recente intervista, accusa Luca di essere stato uno dei naufraghi peggiori di questa edizione de “L’isola dei famosi”, etichettandola come una persona falsa e viscida e di aver provato nell’entrare tra le grazie di Nicolas Vaporidis con il solo scopo di farsi apprezzare dal pubblico.

“Senza di lui la mia vita è migliore“ afferma senza problemi l’ex naufraga che poi aggiunge: “Il più viscido e venduto, ha trasformato un complimento fisico che gli ho fatto dicendo che volevo comperarlo per non farmi nominare. Parlare con lui è patetico e deprimente. Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo. Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Nicolas Vaporidis per essere accettato dal gruppo”.

Nel corso della sua intervista, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, Lory parla anche di Estefania Bernal ed i fratelli Tavassi, accusandoli a loro volta tra le persone più false e ipocrite che abbia mai incontrato. Su Guendalina tra l’altro aggiunge che, durante la sua breve avventura in Honduras, si è comportata in maniera scorretta un paio di volte.