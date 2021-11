L’isola dei famosi, Loredana e Jasmine Carrisi contattate per far parte del reality

Mediaset ha deciso di puntare fortemente sulla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Infatti, durante le scorse settimane, i vertici hanno deciso di ufficializzato tramite comunicato il rinvio della finale, inizialmente programmata per il mese di dicembre, a marzo 2022.

Nonostante questo si sta comunque lavorando per la prossima edizione de “L’isola dei famosi“, in onda sempre su Canale 5 dal 2022, presumibilmente qualche settimana dopo la finale del “GF Vip”. L’unica certezza, a oggi, è la conduzione di Ilary Blasi, confermata per il secondo anno di seguito al timone del reality, ma le voci sul programma ambientato in Honduras stanno diventando più insistenti con il passare delle settimane.

Le ultimi voci su “L’isola dei famosi”

Nei giorni scorsi si è parlato di una possibilità di vedere Olga Plachina, moglie di Aldo Montano, come concorrente de “L’isola dei famosi”. Addirittura, come riportato da Gabriele Parpiglia, la sportiva avrebbe già detto di “sì” alla proposta avanzata dagli autori, poiché sarebbe estremamente felice nel provare un’avventura del genere.

Per “Vero Tv”, il periodico diretto da Giuseppe Lamanna, gli autori starebbero cercando in ogni modo di convincere Loredana e Jasmine Carrisi ad accettare la possibilità di prendere parte alla trasmissione. Per l’ex compagna di Al Bano si tratterebbe di un ritorno, dal momento che era approdata in Honduras già in passato durante la settima edizione de l’isola classificandosi nelle ultime posizioni.

Nonostante queste voci però sembra alquanto improbabile, salvo clamorosi colpi di scena, vedere Loredana accettare l’offerta. La showgirl, in un’intervista rilasciata nei mesi scorsi, ha dichiarato che forse avrebbe partecipato al “GF Vip” solamente per Alfonso Signorini.

Situazione totalmente diversa per Jasmine che, dopo la sua partecipazione come coach del talent “The Voice Senior” accanto a papà Al Bano, potrebbe approfittare di questa chiamata per ottenere un po’ di visibilità sul piccolo schermo.