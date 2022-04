L’isola dei famosi, lo sfogo di Nicolas Vaporidis: "Non credevo che il livello di stress fosse così alto"

Prime difficoltà per il naufrago Nicolas Vaporidis che, chiacchierando in privato con Ilary Blasi insieme a Nicola Savino e Vladimir Luxuria, scoppiando in lacrime sottolinea tutte le complessità nel vivere un’avventura così complessa come quella de “L’isola dei famosi“.

L’attore dichiara infatti che, soprattutto negli ultimi giorni, non è stato molto bene fisicamente e mentalmente ammettendo di provare un po’ di difficoltà nel sentirsi in questi modo. Tra l’altro nelle scorse dirette, a causa della debolezza, ha dovuto lasciare gli altri naufraghi per andarsi a fare delle flebo.

Lo sfogo di Nicolas Vaporidis

“Non pensavo che fosse così, avevo delle idee ma se non lo vivi non lo puoi capire veramente” afferma con decisione Nicolas come riportato testualmente dal sito “Il Sussidiario”: “Non è solo la fame, la privazione, la convivenza difficile con gli altri, ma non credevo che il livello di stress fosse così alto e che mi mancassero così tanto le persone a casa. Sono grato a quest’esperienza perché sto capendo tante cose, è una scoperta continua”.

Tra l’altro infiamma anche il gossip con una dichiarazione d’amore verso una persona a oggi sconosciuta al grande pubblico: “Non vedo l’ora di rivedere una persona che sta a Londra. Quest’Isola è la riproduzione della nostra vita in una versione piu’ piccola. Quando torni a casa dallo stress hai i ti amo che ti proteggono e ti danno forza e invece qui non li ho. Non ho dato per scontato ma ho passato tanto tempo a lavorare e ho dedicato piu’ tempo al lavoro piuttoto che agli affetti. Ora voglio tornare a vivere di amore”.

Queste dichiarazioni hanno colpito il cuore di Ilary Blasi, mentre Nicola e Vladimir invitano Nicolas a resistere e continuare la propria avventura in Honduras. L’unico scettico è Antonio Zequila che, direttamente dagli studi di Canale 5, lo accusa di essersi comportato in questa maniera per strategia.