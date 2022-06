L’isola dei famosi, lo sfogo di Lory Del Santo: "Mi hanno preso di mira perché forse hanno pensato che ero molto forte"

Ascolta questo articolo

L’eliminazione di Lory Del Santo a “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, sta facendo ancora discutere i fan del programma. In primis il tutto è stato amplificato dallo sfogo del suo agente, in cui ha voluto attaccare alcuni naufraghi per aver isolato l’attrice senza nessun motivo valido.

L’ideatrice della webserie “The Lady” sta facendo parlare anche per i comportamenti social. Difatti, molto probabilmente il suo staff, ha commesso alcune gaffe in cui rilascia dei commenti sotto ai suoi post ove attacca Vladimir Luxuria e Nicola Savino per poi autocomplimentarsi da sola per il percorso fatto in Honduras.

Il recente sfogo di Lory Del Santo

FInalmente l’attrice può rompere il silenzio e, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, ha parlato in un video pubblicato sui canali social de “L’isola dei famosi”. In questa circostanza attacca alcuni naufraghi, in particolar modo Nicolas Vaporidis, considerandolo tra i concorrenti più beceri del reality.

Inizialmente parla di come abbia vissuto la sua seconda esperienza in Honduras: “Ho affrontato quest’Isola come se fosse la prima volta non ricordo la precedente perché quando cambiano le persone, cambia tutto” per poi rispondere alle accuse dei naufraghi di essersi schierata contro di lei: “Devo dire non tutti, ma solo una parte. Mi hanno preso di mira perché forse hanno pensato che ero molto forte e infatti non riuscivano a mandarmi via”.

Infine, oltre ad augurarsi la non vittoria di Nicolas Vaporidis a causa del cattivo rapporto che lo lega con lui, Lory Del Santo parla della sua storia d’amore con Marco Cucolo, che ormai dura da molti anni anche se purtroppo ha dovuto abbandonare la trasmissione a causa di alcuni problemi non meglio specificati: “Sto con Marco da 9 anni e quindi certo il nostro amore è verissimo ma penso che l’Isola lo abbia un po’ condizionato”.