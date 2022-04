L’isola dei famosi, lo sfogo di Jeremias: "I Rodríguez subiscono attacchi da 15 anni, c’è stato un accanimento su di me"

Durante il televoto ancora aperto tra Jeremias Rodríguez contro la coppia formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal, l’influencer argentino si è lasciato andare a un lungo sfogo. Jere infatti ammette, senza peli sulla lingua, di aver sofferto molto in questi anni gli attacchi ricevuti dalla propria famiglia, ammettendo di essere andato in Honduras per avere quella approvazione dalle persone di cui ha sentito sempre la mancanza.

Prima di iniziare con il proprio sfogo, come riportato dal sito “The Social Post“, Jeremias ha voluto chiedere scusa al pubblico per alcuni comportamenti non proprio corretti tenuti su l’isola: “Voglio spiegare che a me mancava un po’ l’approvazione delle persone. Qua mi sono comportato da persona reale, è vero che ho litigato, ma sempre dentro i limiti. Quindi per andare più sul profondo, io sono Rodríguez, sono 15 anni che subiamo questi attacchi tante volte inutili. Non è una cosa che mi sono cercato, sono una persona umile e non me la sono mai tirata“.

Ricorda di come in passato abbia sofferto molto di rabbia e nell’averla fatta uscire con persone che non lo meritavano, sottolineando che comunque a oggi riesce a gestirla molto meglio nonostante non nasconda di dover ancora migliorare sotto a questo aspetto.

Il naufrago successivamente non nasconde di avere una personalità forte che ha creato delle tensioni con alcuni naufraghi: “Più che sbagliato, penso che le personalità forti vanno sempre a scontrarsi con le persone che vogliono comandare. Io non voglio comandare, la mia natura non è così. C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più”.

Lo sfogo è praticamente il preludio del suo addio annunciato pochi minuti dopo. Jeremias infatti, in seguito alla sua sconfitta al televoto contro Roger Balduino ed Estefania Bernal, decide una volta sbarcato a Playa Sgamada insieme al padre di abbandonare la trasmissione ritenendosi soddisfatto per il percorso fatto nel programma.