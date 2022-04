L’isola dei famosi, lo sfogo di Gustavo: "Jeremias? Mi sarebbe piaciuto se fosse rimasto"

Jeremias Rodriguez, nell’ultima diretta de “L’isola dei famosi” andata in onda nella giornata di lunedì, ha annunciato il suo ritiro dal reality. Il fratello di Cecilia ha infatti ammesso di essere ormai poco motivato a rimanere in Honduras, affermando di non amare molto il format e di aver accettato questa proposta soltanto per far felice il padre.

Proprio Gustavo, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, ha commentato per la prima volta l’addio di Jeremias dalla trasmissione. Ovviamente il naufrago non nasconde la sua delusione per questa decisione presa dal figlio, ammettendo che l’avrebbe voluto ancora al suo fianco per continuare insieme la loro avventura.

Le parole di Gustavo su Jeremias

“È arrivato qui su Playa Sgamada, me lo aspettavo perché era un po’ preoccupato, a dire la verità non mi ha dato nemmeno un secondo per esprimere tutte le mie emozioni con lui” afferma Gustavo come riportato da “Fanpage” che poi aggiunge: “Quando parlo della mia famiglia non riesco a contenere le emozioni”.

Successivamente parla di Jere e della sua breve avventura vissuta a “L’isola dei famosi”: “Mi sarebbe piaciuto se fosse rimasto, perché qui siamo stati da Dio, anche insieme a Marco, Clemente, Lory. Però il gioco è così, tutto cambia. Mi resta dentro la testa e il cuore questa ultima cosa che ha detto, che quando arriva in Italia avrà una bella notizia”.

In famiglia però sembrano essere felici per la scelta presa da Jeremias, come dimostrato dall’esultanza della sua fidanzata Deborah Togni pubblicata su Instagram. Lo stesso entusiasmo viene condiviso da Cecilia Rodriguez che, sempre sui social network, ha dichiarato: “Jere è speciale, una persona rara, tante volte la pensa diversamente da tutti. Sono fiera della sua decisione di mollare e tornare dalle persone che tanto gli mancavano. Lui non era più comodo, non si sentiva più a suo agio”.