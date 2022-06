L’isola dei famosi, lo sfogo di Guendalina: "Edoardo voleva rimanere e aveva tutte le carte in regola per vincere"

Ascolta questo articolo

Guendalina Tavassi non ci sta e, intervistata dal sito “Fanpage“, dimostra tutto il suo disappunto per il ritiro “obbligato” da parte di Edoardo. L’ex concorrente de “L’isola dei famosi” infatti attacca la produzione, rivelando come suo fratello sarebbe potuto rimanere per altri pochi giorni e giocarsi quindi la vittoria con gli altri concorrenti.

Il sito “Fanpage” ricorda come durante la scorsa edizione a Paul Gascoigne gli è stato consentito di poter rimanere a condizione che non partecipasse alle prove e dormisse su una brandina, cosa che Guendalina avrebbe voluto anche per Edoardo: “Invece hanno ritenuto che fosse pericoloso per il ginocchio. Sicuramente sarebbe stato rischioso però un escamotage si poteva trovare. Se Edoardo se la sentiva di restare, tanto avrebbe dovuto intraprendere comunque il volo e il viaggio, avrebbe almeno avuto la possibilità di partecipare alla finale”.

La situazione comunque è molto seria, siccome Guendalina dichiara che Edoardo si è rotto i legamenti ed ha avuto un versamento quindi, una volta rientrato in Italia, deve sicuramente operarsi.

Lo sfogo di Guendalina Tavassi

Rivela di averlo sentito nella mattinata di ieri, ove Eduardo gli avrebbe manifestato tutto il suo disappunto per il ritiro da “L’isola dei famosi”: “Mi ha detto che sarebbe rimasto, che mancavano solo sei giorni e che aveva fatto questo percorso durato tre mesi non certo per andarsene via a un passo dalla fine”.

Parlando invece del suo non collegamento con “L’isola dei famosi”, che ha fatto discutere molto i fan del programma, l’ex concorrente del “Grande Fratello” rivela di aver preso questa decisione dopo aver saputo del ritiro di Edoardo, sottolineando di non essersela sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché: “Per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell’Isola“.

Infine si parla dei naufraghi ancora in gioco, ove Guendalina dichiara che il trionfo sarà conteso tra Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, ammettendo però di aver sognato a lungo una finale composta dai due già citati insieme al fratello e Alessandro Iannoni.