L’isola dei famosi, lo sfogo di Clemente Russo dopo l’eliminazione: "Ecco chi sono i naufraghi più falsi"

Durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, lo sportivo Clemente Russo viene definitivamente eliminato. Infatti prende solamente il 9% delle preferenze al televoto, contro il 38% di Marco Cuculo, il 26% di Licia Nunez, il 14% di Fabrizia Santarelli e il 13% di Estefania Bernal.

L’eliminazione però non viene presa benissimo dal diretto interessato e, come riportato testualmente dal sito “Biccy”, Clemente ha deciso di lasciarsi andare a un lungo sfogo sui propri canali social. Lo sportivo dichiara, con un pizzico di delusione, di essere stato fuori dagli altri naufraghi, per poi dire chi secondo lui sono i naufraghi più falsi di questa edizione.

“Nicolas Vaporidis, lui è senza ombra di dubbio il più falso“ afferma senza peli sulla lingua Clemente che poi aggiunge: “Ma ci sono anche altri naufraghi. Infatti mi hanno deluso Nicolas, Carmen, Alessandro, ma soprattutto Roger. I sassolini nelle scarpe io non ce li ho mai, però se proprio me li devo togliere questi sassolini dico: ‘Ragazzi ce l’avete fatta, ci siete riusciti a buttarmi fuori adesso fatemi vedere quanto valete da soli’”.

Nel corso della sua avventura in Honduras, Clemente ci tiene comunque a sottolineare come abbia stretto delle belle amicizie che è pronto a continuare una volta finito il reality: “Invece mi farebbe piacere rivedere Blind, Gustavo, Jeremias, Roberta e Antonio. Perchè quelli del mio team sono usciti? Il nostro gruppo non era purtroppo coeso come quello dei Cucarachas”.

L’avventura per Clemente è ormai terminata, ma ad oggi può assumere un ruolo importante negli studi Mediaset. E non va escluso che, come capitato per Laura Maddaloni, l’ex naufrago potrebbe confrontarsi in maniera piuttosto dura con l’opinionista Vladimir Luxuria, siccome durante la sua permanenza in Honduras non sono mai mancate delle frecciatine a distanza senza esclusioni di colpi.