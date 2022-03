Durante la prima puntata de “L’isola dei famosi“, il reality in onda su Canale 5, Ilary Blasi insieme ai suoi autori hanno deciso di far diventare tutti i concorrenti come una coppia, legando anche quelli che, almeno secondo i piani iniziali, sono entrati singolarmente.

Le coppie tra di loro sono separate soltanto da una corda lunga appena un metro, e quindi sono costretti a dover condividere la giornata 24 ore su 24 senza potersi slegare. Infatti in caso di separazione sia la coppia protagonista che gli altri concorrenti in Honduras riceveranno una severa punizione.

La prime lite tra Antonio Zequila e Floriana Secondi

Ovviamente questa piccola idea è stato ideata anche per far scoppiare le prime liti e con Antonio Zequila e Floriana Secondi il piano sembra essere funzionato. La vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello” infatti ha accusato Er Mutanda di voler stare sempre a mare, mentre Floriana, a causa dei suoi problemi fisici, vorrebbe stare più sulla spiaggia.

Come riportato dal sito “Fanpage” l’ex gieffina, dopo essere stata per l’ennesima volta in acqua, mostra agli altri naufraghi il suo costume inzuppato d’acqua sbottando poi contro Antonio Zequila: “È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze“.

L’attore però non accetta le sue urla e passa immediatamente all’attacco: “Stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla”.

Il pubblico sembra aver immediatamente apprezzato il trash regalato da Floriana e Antonio, per questo motivo, almeno a ora, sembrano i favoriti per potersi salvare al televoto contro Ilona Staller e Marco Melandri e Carmen Russo e Alessandro Iannoni.