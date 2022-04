L’isola dei famosi, Licia Nunez attacca Blind: "Sei un ca**aro. Sulla mia persona ci sono dei pregiudizi"

Dopo aver ottenuto il ruolo di leader a “L’isola dei famosi“, Blind sta spostando molti equilibri in questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Difatti il cantante, durante la diretta del 25 aprile, è chiamato a fare il nome di due naufraghi da mandare al televoto e che dovessero essere destinati alla prova dell’Uomo Vitruviano.

Blind, in realtà senza neanche molte esitazioni, fa il nome di Guendalina Tavassi, accusandola di mettere solo zizzania tra i naufraghi e di non riuscire più a sopportarla e soprattutto Licia Nunez, ove nei suoi confronti lancia delle accuse davvero molto pesanti: “Da quando è arrivata si è isolata non so per quale motivo ma la mattina si sveglia e fissa il mare, mi trasmette molta negatività ed è un po’ pesantuccia“.

L’attacco di Licia Nunez a Blind

Come hanno potuto vedere i telespettatori, Licia non sembra aver apprezzato molto la motivazione rilasciata da Blind e, chiamata dalla Blasi per rispondere alle parole del naufrago, non si tira indietro: “Sei veramente un ca**aro, io che mi sono isolata? Questa è proprio l’affermazione più sbagliata che potessi fare. Ilary, come ho sempre detto sin dall’inizio ci sono dei pregiudizi sulla mia persona”.

I due candidati alla nomination però hanno la possibilità di salvarsi affrontando uno degli altri naufraghi in un duello: l’uomo vitruviano, in cui i candidati devono attaccarsi a delle pareti di legno, che si inclinano con il passare del tempo. Lo scopo è resistere il più a lungo possibile: solo così è possibile aggiudicarsi la prova.

Guendalina decide di sfidare Marco Cucolo vincendo la prova, mentre Licia con molto coraggio decide per Nicolas Vaporidis, sottolineando come gradisce le sfide più ardue. Purtroppo però la sua scelta non viene premiata, dal momento che va al televoto insieme al fidanzato di Lory Del Santo.