L’isola dei famosi, l’ex di Roger Balduino si scontra con Estefania e sbarcherà in Honduras per un confronto

La prima coppia nata a “L’isola dei famosi” è quella formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. Attualmente la loro conoscenza sta andando a gonfie vele, da come si può vedere anche dai piccoli spezzoni mostrati dagli autori durante il daytime settimanale.

Le difficoltà da parte di entrambi comunque non stanno mancando, dal momento che l’ex di Roger, Beatriz, sta portando avanti una vera e propria crociata nei suoi confronti e di quelli di Estefania. La ragazza, presente quasi sempre in studio, lo accusa di essere stato un bugiardo, siccome prima di sbarcare in Honduras le aveva promesso di essere pronto a ritornare da lei una volta finita la sua avventura nel programma di Canale 5.

Il confronto tra Beatriz ed Estefania e la proposta di Ilary Blasi

Durante la diretta del 22 aprile Beatriz si fa trovare nuovamente negli studi di Mediaset, ma si confronta solamente con Estefania: “Io sapevo già tutto dall’inizio pure questa cosa che Roger gli aveva dato il suo numero a Beatrice e lei gli aveva detto che se c’era qualcosa che non andava” afferma la Bernal che poi aggiunge: “Lei può fare quello che vuole però un po’ di amore proprio ci vuole. Io per lei lo dico di andare avanti. Poi ognuno fa le sue scelte”.

La Beatriz però prova a mettere in guarda la Estefania: “Piacere, prima di tutto mi chiamo Beatriz e non Beatrice, ma comunque siamo molte diverse. Primo perché io non parlo di argomenti che non so, e neanche di persone che non conosco Seconda cosa io non so, non è mai successo che nella tua vita qualcuno ti ha ferita”.

Nonostante gli attacchi della sua ex, la Estefania continua a dare fiducia a Roger rivelando che del suo passato, di cui lei fa ormai parte, le importa relativamente poco e vuole, almeno fino a questo momento, costruire un futuro insieme al naufrago.

Una volta finito il confronto, Ilary lancia una proposta a Beatriz che viene immediatamente accettata e poi approvata dall’opinionista Vladimir Luxuria: “Tu sei certa che lui torni da te. Ti faccio una proposta, ho un biglietto per te vuoi andare a dirglielo in faccia?”.