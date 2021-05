Che il reality show “L’isola dei famosi” fosse un gioco oltremodo stancante, stressante, in cui si mette a dura prova il proprio fisico e il proprio stato psicologico, si sapeva già da tempo, ma a tutto c’è il limite. Da tempo infatti i “naufraghi”, in ogni edizione andata in onda, fanno ritorno a casa con una bellissima tintarella sì, ma anche con un evidente stato di dimagramento, per non dire iponutrizione.

In questa corrente edizione ci sono alcuni personaggi che, più di tutti, iniziano a destare qualche preoccupazione in più sullo stato di salute, prima tra tutti è proprio l’influencer Awed. Il ragazzo infatti, dopo anche le numerose segnalazione dei fan che hanno riscontrato questo cambiamento, sembra che versi in uno stato di evidentissimo quanto preoccupante dimagrimento.

Il dimagrimento di Awed e la decisione della produzione

Il cambiamento nel fisico del ragazzo è evidente a occhio nudo, basta fare un semplice prima e dopo con le foto fatte prima di partecipare al reality e gli scatti di oggi. Un dimagrimento repentino e preoccupante dal punto di vista psico fisico. A questo punto la produzione non ha atteso oltre ed ha richiamato Awed. Il ragazzo ha momentaneamente abbandonato l’isola ed è stato sottoposto ad un attenta e scrupolosa visita medica, accertando dunque lo stato di iponutrizione.

Per l’influencer è stata aumentata subito la sua razione di riso giornaliera, affinché possa soddisfare il suo fabbisogno di calorie quotidiane, ma non solo. La produzione ha così deciso di estendere tale decisione a tutti i partecipanti dell’isola, così da evitare di incorrere in spiacevoli conseguenze, dettate dalla mancanza di fabbisogni primari indispensabili per l’organismo.

Non solo Awed ma anche Andrea Cerioli è stato trasportato via dall’isola per accertamenti medici, dopo aver riportato di essersi sentito male a causa della fame, dello sforzo e del calore. Insomma sembra che i naufraghi non stiano combattendo davvero duro sull’isola. Magari la produzione decidere di allentare la presa e concedere qualche premio in più? Staremo a vedere.