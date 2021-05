"L’Isola dei famosi", le prime parole di Ubaldo Lanzo dopo il suo ritiro

Ubaldo Lanzo è stato senza dubbio uno dei protagonisti dell’edizione in corso de “L’isola dei famosi“. L’esperienza è servita al cromatologo per farsi conoscere di più e il suo approdo in Honduras è stato alquanto particolare. Per qualche settimana ha vissuto insieme a Fariba in un’isola parallela, scollegati dal resto del gioco e dei compagni.

Una volta unitisi agli altri sono iniziate le dinamiche di gioco. Ubaldo ha fatto parte dei ‘rafinados’. Purtroppo però, a causa del sopraggiungere di un problema di salute, il cromatolo ha dovuto lasciare anzitempo l’Honduras e il gioco. Lanzo che ha conquistato tutti con la sua simpatia, i capelli colorati e la sua intraprendenza, è sbarcato già in Italia.

La sua migliore amica, la fashion designer Carla Sorrenti, ospite di Davide Pugliares a Radio Smeraldo, ha aggiornato tutti sulle condizioni di Ubaldo. La Sorrenti ha raccontato come sta il cromatologo e come è stato il suo ritorno a casa. Lanzo si è ripreso dal suo problema di salute, anche se appare molto provato dal viaggio e dall’esperienza.

“Ieri è atterrato in Italia. Ubaldo è stanco dal viaggio ma si è ripreso dal suo problema, sta bene. Gli ho detto che è diventato più famoso, che lui e Fariba con le loro avventure sulla barca sono finiti ovunque. Di questo fatto lui era molto contento, era molto carico. Mi ha detto di dirvi che come naufraghe ammira tanto Miryea, che la stima tanto. Mi ha detto che voleva andare in nomination per proteggere Miryea“, queste le parole della fashion designer.

Dunque, il cromatologo ha confessato di apprezzare molto la Stabile. É apparso carico dopo il racconto della sua amica. Quello di Ubaldo è l’ennesimo ritiro in questa edizione de “L’isola dei famosi” che passerà alla storia proprio come l’edizione record dei ritiri. Dopo Elisa Isoardi, Brando Giorgi, Beppe Braida, Paul Gascoigne è toccato proprio a Lanzo lasciare il gioco. Non resta che vederlo in studio.