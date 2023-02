L’isola dei famosi, le prime indiscrezioni: "Una showgirl si è messa a piangere dopo essere stata scartata ai provini"

Ascolta questo articolo

Al momento gli sforzi di Mediaset sono quasi tutti incentrati sul “Grande Fratello Vip“. La settima edizione, che vede come timoniere Alfonso Signorini, si sta preparando per gli ultimi mesi di fuoco, in cui i vipponi stanno iniziando a portare avanti le loro strategie pur di guadagnarsi un posto in finale.

Ovviamente però la rete starebbe guardando anche al futuro, e soprattutto a “L’isola dei famosi“. Il motore reality show, che dovrebbe essere condotto nuovamente da Ilary Blasi con un cambio di opinionisti e di inviato, e gli autori starebbero cercando già i primi personaggi famosi.

L’indiscrezione su Flavia Vento a “L’isola dei famosi”

Come riportato testualmente dal sito de “Il Mattino” Flavia Vento, dopo essere stata scartata da “L’isola dei famosi”, si sarebbe resa protagonista di una sceneggiata. La showgirl si sarebbe presentata ai provini insieme alla sorella Sabina, ma le cose non sarebbero andate come si aspettava.

“Ma Flavia Vento che si presenta ai provini per ‘L’Isola dei Famosi’? Cos’è che non ha ancora capito delle sue problematiche nei reality? Ovviamente lei non è stata presa“ rivela l’esperta di social Deianira Marzano che poi aggiunge della sua presunta sceneggiata fatta dopo essere stata scartata per far parte del reality show in onda prossimamente su Canale 5: “Flavia Vento e la sorella provinate a L’Isola dei Famosi in coppia. Parrebbe che alla fine non siano state prese e che la showgirl si sia messa a piangere davanti agli autori. Le mosse a terra”.

Probabilmente dietro a questo “no” degli autori de “L’isola dei famosi” ci sarebbe anche la cattiva nomea di Flavia Vento nel mondo dei reality show. Nel 2004 partecipa a “La fattoria”, ritirandosi a pochi giorni dal suo ingresso. Decide di riprovarci nel 2008 con una prima partecipazione a “L’isola dei famosi”, ma anche qui si ritira per motivi personali. Infine nel 2002 partecipa a “La pupa e secchione” di Barbara D’Urso, ma l’esito è sempre lo stesso: un altro ritiro.