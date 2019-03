L’Isola dei Famosi, le anticipazioni della puntata del 18 marzo

Stasera andrà in onda una nuova puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi insieme alle opinioniste Alda D’Eusanio e Alba Parietti. Non mancheranno le solite incursioni della Gialappa’s Band, mentre in collegamento dall’Honduras nella “Palapa” c’è Alvin.

Secondo le ultime anticipazioni, per Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni potrebbe esserci la possibilità che incontrino le loro rispettive compagne, proprio come è capitato la scorsa settimana al judoka Marco Maddaloni. I naufraghi dovranno affrontare anche una prova ricompensa, per riuscire a mangiare qualcosa con il poco tempo concesso dagli autori.

Le anticipazioni della decima puntata

Partendo proprio dalla sorpresa, Veronica Maccarone e Nicoletta Larini, rispettivamente le compagne di Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini, sbarcheranno in Honduras. I due naufraghi si sfideranno nella prova dell’uomo vitruviano, con uno di loro due che non solo potrà dimostrare chi è più forte, ma anche vincere il desiderato incontro con la sua amata. Infatti, solamente uno dei due vedrà la sua compagna.

In seguito tocca al televoto, e uno tra Luca Vismara e Paolo Brosio deve abbandonare il reality. Una sfida che si prospetta molto avvincente, poiché entrambi hanno regalato delle dinamiche interessanti alla trasmissione. Il pubblico può esprimere la sua preferenza votando su l’App “Mediaset Play“, disponibile sia per Android che iOS, sul sito web, la Smart Tv e infine SMS. Chi riceve più voti può optare se restare o meno su “L’isola che non c’è“, facendo riaprire un nuovo televoto lampo.

Paolo Brosio ha stupito tutti i suoi compagni di viaggio poiché, negli ultimi giorni, è riuscito a pescare il suo primo pesce che verrà festeggiato durante la decima puntata de “L’Isola dei Famosi“. Infine in studio tornerà la modella cubana Ariadna Romero, che ha scelto di lasciare il programma senza passare per “L’Isola che non c’è“.