L’isola dei famosi, Laura Maddaloni accusa Nicolas Vaporidis: "Mi ha messo le mani addosso"

Ascolta questo articolo

Scoppia un nuovo caso legato alla coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. Il tutto nasce dopo la prova legata alla pelota honduregna, in cui i naufraghi hanno dovuto sfoderare tutte le loro doti sportive per poter riuscire a vincere la competizione. Alla fine vincono i gialli (i Tiburon formati da Clemente, Laura, Roger Balduino, Blind e Marco Cucolo) con il risultato di 4 canestri a 1.

Proprio dopo la prova, iniziano ad agitarsi ancora di più gli animi tra i due gruppi in Honduras. Le incomprensioni, che ci sono sempre strate per via del modo di pensare totalmente diverso da parte dei naufraghi, è stato sottolineato durante il confronto avuto da Nicolas e Alessandro Iannoni contro Blind nel corso delle prime battute della diretta.

Presunte minacce a “L’isola dei famosi”

Una volta chiuso il collegamento in studio, e sancito la vittoria dei gialli, l’inviato Alvin racconta delle ulteriori tensioni nate tra i due gruppi e che sono volate delle minacce, anche piuttosto pesanti, tra i coniugi Laura e Clemente Russo contro Nicolas Vaporidis.

Dopo una battuta poco gradita da Laura da parte di Vladimir Luxuria, inizia lo sfogo della donna come riportato testualmente dal sito “Davide Maggio”: “Voglio andarmene. Vladimir ha un ruolo, non può parlare così. C’è un accanimento contro di noi. È dal primo giorno che è accanita proprio addosso a noi. Lei dice vaffan**lo (Guendalina ndr), lei lo può dire, io no. C’è un accanimento Vladi. Il tuo ruolo è importante”.

Si cerca poi di stemperare la tensione, ma Nicolas accende nuovamente il baccano quando svela il proprio pensiero sulla nomination ricevuta, sottolineando che preferisce essere nominato dal proprio gruppo che da loro e dalle minacce di Clemente.

Laura in merito però lancia una dura accusa a Nicolas: “E tu che metti le mani addosso a una donna?” mentre Clemente, chiamato nella Palapa, afferma: “La minaccia è un gesto con le mani accompagnata da parole… gli ho detto: ‘Dopo ti faccio un c**o così, in palapa, davanti a tutti’”.

Rispondendo a Clemente, l’attore afferma di non aver trovato carino che un campione del mondo faccia delle minacce del genere, accusando la famiglia di essere incapaci nel giocare: “Io non sono uno che fa queste cose e sentirmelo dire da una donna che io possa averle messo le mani addosso è una calunnia, cara Laura. Possiamo dibattere. Ci sono tutti i testimoni, le telecamere”.

Laura però è convinta delle sue affermazioni, rivelando di avere anche lei dei testimoni che possono confermare della presunta violenza ricevuta da Nicolas.