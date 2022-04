L’isola dei famosi, l’attacco di Floriana Secondi: "Le clip vengono montate per farmi sembrare una pazza"

Dopo i duri sfoghi di Jeremias Rodriguez contro il programma, in cui ha accusato gli autori de “L’isola dei famosi” di montare le clip a loro piacimento omettendo alcuni punti fondamentali, durante la puntata dell’11 aprile anche Floriana Secondi esprime più o meno lo stesso pensiero dell’influencer argentino.

“Questo programma non è registrato ventiquattro ore su ventiquattro” afferma Floriana come riportato testualmente dal sito TGcom24: “Io sono figlia dei reality, sono stata centodieci giorni in nomination ma sono rimasta volutamente lontana da questo programma perché le clip vengono montate in un modo per cui mi fanno sembrare la pazza della situazione“.

Ovviamente Ilary Blasi prova a difendere il programma, sottolineando come ogni giorno, per un totale di circa tre ore a settimana, vada in onda il day time che riassume le vicende più importanti capitate in Honduras: “Le persone da casa riescono a capire quale sia il vostro profilo. Appena Carmen e Alessandra ti hanno nominata, ti sei lamentata. Eppure Carmen ti ha pure specificato il motivo, dicendoti che non ce l’aveva con lei. Non ha mai fatto questo circo e ha ragione. Mo’ che famo? Prima la bastonata, poi la sorpresa?”.

Dallo studio l’opinionista Vladimir Luxuria lancia una piccola frecciatina nei confronti di Floriana, dichiarando che molto probabilmente l’ex vincitrice del “Grande Fratello” sta solamente rosicando come un castoro. La naufraga però continua imperterrita per la propria strada: “Io ce l’ho col programma e non col gruppo. Montare le clip così mi sembra davvero scorretto”.

Soltanto l’intervento del proprio compagno dallo studio riesce a calmare un po’ la situazione, nonostante gli animi di Floriana siano ancora piuttosto accesi. Tra l’altro proprio la scorsa settimana, a causa della nomination di Clemente Russo e Carmen Di Pietro, la concorrente ha dichiarato di voler abbandonare il programma e di essere stufa dalle dinamiche che stanno nascendo in Honduras.