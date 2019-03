L’Isola dei Famosi, l’amicizia tra Soleil Sorge e Riccardo Fogli potrebbe essere nata prima del reality show

L’amicizia che sta facendo più parlare in questa edizione de “L’Isola dei Famosi” è quella formata da Riccardo Fogli e Soleil Sorge. I due hanno legato sin da subito, con l’ex cantante dei Pooh che pur di prendere le sue difese, ha ricevuto numerosi attacchi da parte del gruppo, come quelli di Marina La Rosa durante la decima puntata.

Il carattere di Soleil Sorge, come possono notare anche i telespettatori da casa, non è di quelli più facili. La ragazza, infatti, in questi pochi mesi a Cayo Cochinos, ha avuto delle forti liti sia con Ariadna Romero che Stefano Bettarini. A questa lista, si aggiungono anche i nomi di Marina La Rosa e Luca Vismara, poiché durante la decima puntata li ha mandati al televoto senza pensarci due volte.

Solamente con Riccardo Fogli, la giovane sembra aver trovato una buona sintonia. La leader imbattuta dell’Isola lo ha portato praticamente sempre con sé sull’Isla Bonita, condividendo con lui tutti i comfort possibili, oltre al cibo e un morbido letto. Dietro a questa amicizia, però, come fa notare “Davide Maggio“, potrebbe esserci dell’altro.

La pubblicità di Soleil Sorge

Il blog di “Davide Maggio” ha infatti postato una vecchia fotografia della ragazza mentre pubblicizzava la “Diadem Luxury“, il brand di cosmesi della famiglia Fogli. Sotto a questa foto poi possiamo leggere: “Anche @soleil_stasi ha conosciuto i solari, grazie devo dire ti si addicono proprio”. In questa foto venne taggato anche Marco Cartasegna, l’ex fidanzato di Soleil conosciuto durante il trono di “Uomini e Donne“.

La foto non dimostra che i due siano stati amici già da prima de “L’Isola dei Famosi“, ma di sicuro mettono alcuni sospetti dietro a questa loro improvvisa amicizia. Il pubblico, infatti, si dichiara ancora molto sorpreso di come l’ex componente dei “Pooh” prenda le sue difese in ogni situazione.