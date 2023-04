L’isola dei famosi, l’affondo di Aldo Grasso: "È un programma triste e sconfortante da vedere"

Aldo Grasso, con un video pubblicato sul sito “Corriere Tv“, ha manifestato tutta la propria contrarietà in merito alla diciassettesima edizione de “L’isola dei famosi“. Il critico televisivo inizialmente attacca Ilary Blasi, considerandola come una conduttrice poco idonea per un network nazionale di una rete ammiraglia, ma non si risparmia neanche sui naufraghi.

“Nel parlarvi de ‘L’isola dei famosi’ dovrei parlarvi anche della mia tristezza“ esordisce così Aldo Grasso per poi aggiungere: “La tristezza è il sentimento dominante che mi ha preso nel vedere questo programma per tanti motivi. Intanto perché è fatto male ed è un brutto programma, con la conduzione di Ilary Blasi che è davvero non all’altezza di un network nazionale di una rete cosiddetta ammiraglia”.

Successivamente la mira di Aldo Grasso si sposta nei confronti dei naufraghi, in cui afferma come sia assurdo che molti dei concorrenti, alcuni anche con un buon lavoro in televisione o in radio, si prestano a dei giochetti basati quasi esclusivamente sulle liti e le incomprensioni pur di apparire sul piccolo schermo.

In merito il critico televisivo afferma: “La cosa più importante da dire è lo sconforto che suscitano tutte queste persone che vogliono rimettersi in gioco, che vogliono avere una seconda chance per apparire in televisione. È proprio questa la cosa davvero più sconfortante. Vanno lì, subiscono qualunque umiliazione entrano in un gioco perverso, di liti, di contrasti pur di esserci e apparire e di dire ‘Io esisto'”.

Aldo Grasso rivela come guardare dei programmi simili ci si venga assaliti da un senso di impotenza: “Si vorrebbe dire basta a guardare questi tipi di programma, basta con queste manifestazioni, di un paese che rischia di non avere orizzonti avanti e non avere speranze di andare avanti. Eppure lo sconforto nasce dal fatto che sono esternazioni di importenza, la TV va avanti, il paese va indietro e noi siamo nel mezzo a raccontare la nostra tristezza”.