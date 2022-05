L’isola dei famosi, l’addio di Alessandro Iannoni: "Devo lasciare, ho gli esami all’università"

Ascolta questo articolo

L’ultima diretta de “L’isola dei famosi” perde dei pezzi importanti, poiché si registrano gli addii di Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” ha preso questa decisione per restare insieme ai propri figli anche se, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe venuta a conoscenza della scarcerazione del suo ex compagno Umberto D’Aponte.

Alessandro Iannoni invece abbandona il reality, facendo commuovere i suoi compagni di viaggio, con l’obbiettivo di continuare i suoi studi universitari. Si tratta, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, di un esame molto impegnativo dal momento che si sta laureando in lingua inglese.

Alessandro Iannoni abbandona il reality

Ilary Blasi prova in ogni modo a convincerlo a rimanere, ma Alessandro non cambia idea: “Devo fare gli esami all’università, per me è importante. La vera motivazione è questa. È vero che mi mancano tutti a casa ma non è una scusante, perché qui ho un pezzo della mia famiglia, il più importante”.

La conduttrice prova ancora a persuaderlo, ma ogni tentativo è un buco nell’acqua: “Devo studiare, devo andare all’università. Ho mantenuto la mia promessa, sono cresciuto e sono maturato, ma non posso rimandare più nulla. Non posso più restare qua. Non frequento un’università normale, è un corso di laurea interamente in inglese. Sono fermo a questa decisione, sto pensando h24 solo a questo”.

Carmen Di Pietro appoggia sin da subito la decisione di Alessandro, ricordando come sia importante per il suo futuro lo studio. Tra l’altro l’ormai ex naufrago, oltre ad aver spezzato una lancia a favore di Edoardo Tavassi considerandolo come uno dei suoi migliori amici de “L’isola dei famosi”, ha voluto liasciare un ultimo messaggio alla madre: “Metti caso che a 40 anni mi dovessi fidanzare ti assicuro che da oggi fino alla fine dei miei giorni sei la donna più importante della mia vita“.