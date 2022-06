L’isola dei famosi, la sorpresa di Eva Henger alla figlia Mercedesz: "Ti chiedo scusa, per colpa mia non ci siamo viste"

Ascolta questo articolo

La sedicesima edizione de “L’isola dei famosi” è terminata nella giornata del 27 giugno con la vittoria, piuttosto schiacchiante, di Nicolas Vaporidis che si porta a casa il “trofeo più brutto di sempre”, come rinominato simpaticamente da Ilary Blasi, vincendo l’ultimo televoto contro Luca Daffrè.

A un passo dal podio invece Mercedesz Henger, che si classifica in quarta posizione dietro a Carmen Di Pietro. La naufraga comunque può ritenersi soddisfatta della sua avventura, iniziata a giochi già avviati, a “L’isola dei famosi”, dal momento che oltre alla conoscenza con Edoardo Tavassi ha finalmente riallacciato i suoi rapporti con la madre Eva.

Le parole di Eva Henger nei confronti di Mercedesz

In collegamento con gli studi del reality Eva Henger, una vecchia conoscenza de “L’isola dei famosi” che causò il caos legato al “canna gate” con Francesco Monte, ha deciso di fare una sorpresa alla figlia. Qui ha voluto chiedere scusa per i suoi comportamenti passati, rivelando come da domani vuole comportarsi da vero genitore.

“Non vedo l’ora di rivederti perché io ti ho vista tutti i giorni e ti rivedo come prima, quando eri piccola e hai fatto la prima volta l’Isola” ha rivelato Eva come riportato testualmente dal sito “Fanpage” che poi aggiunge: “Ho pensato moltissimo a noi e ti chiedo scusa, tu lo sai che siamo cocciute entrambe, forse io più di te. Mi spiace se soprattutto per colpa mia non ci siamo viste per molto tempo e io avrei dovuto avvicinarmi a te in modo diverso e risolvere quella situazione. Mi dispiace molto e spero che in qualche modo riusciremo a superare cose brutte”.

Le belle parole di Eva emozionano immediatamente Mercedesz che rivela di essere molto felice di come la madre abbia capito i suoi errori e ascoltare le sue scuse dopo tanti anni. Ora però vuole mette da parte il suo passato e godersi finalmente il suo secondo rapporto con la madre.