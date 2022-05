L’isola dei famosi, la permanenza di Roger Balduino potrebbe essere a rischio

Ascolta questo articolo

Durante l’ultima diretta de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi, il naufrago Roger Balduino si è infortunato nella sfida dell’orologio honduregno contro Clemente Russo accasciandosi improvvisamente a terra. Il modello viene trasportato via in aereo, giacché le sue condizioni fisiche non l’avrebbero conseguito a continuare la puntata.

Per Roger tra l’altro è stata una giornata pesante anche a causa della lite con Estefania Bernal avvenuta pochi minuti prima, in cui i due hanno deciso d’interrompere la loro conoscenza. Difatti Balduino, dopo aver ricevuto gli insulti e le accuse da parte della naufraga, rivela che la Bernal avrebbe inscenato in anticipo questa relazione con il solo motivo di ingraziarsi il pubblico da casa.

Le ultime notizie su Roger Balduino

Le prime notizie sulle condizioni di salute di Roger sono stati dati da Alvin durante la stessa diretta di venerdì: “Al momento gli aggiornamenti sono questi: è stato immobilizzato l’arto, la caviglia in modo particolare e a breve sarà sull’elicottero per andare nella nostra clinica di riferimento per capire se ci sarà qualcosa di rotto nel piede, farà una radiografia. Ora sta meglio, capiremo quali sono le sue effettive condizioni”.

Finalmente, dopo un breve periodo di silenzio sulle condizioni fisiche del naufrago, Alvin interviene su Instagram. L’inviato, rispondendo a uno de fan del programma sul suo profilo ufficiale, dichiara che Roger ha avuto una: “Distorsione ed ha un tutore“.

I telespettatori però si stanno chiedendo se Roger riuscirà a rimanere o meno in Honduras e continuare quindi la sua avventura. Al momento gli autori, Alvin e l’intero staff del reality show sta mantenendo un certo riserbo in merito a questa vicenda, ma sicuramente durante la diretta di questa sera de “L’isola dei famosi” Ilary Blasi potrebbe collegarsi con il naufrago per rilasciare ulteriore news ai fan.