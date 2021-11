L’isola dei famosi, la moglie di Aldo Montano potrebbe far parte del reality

Manca ancora tanto tempo per la prossima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 ambientato in Honduras. A oggi infatti Mediaset, insieme a Canale 5, si sta concentrando duramente per portare avanti il “Grande Fratello Vip”, ove solamente nei giorni scorsi viene ufficializzato il rinvio della finale per il mese di marzo.

Al momento pare non esserci certezza neanche per il nome della conduttrice poiché, nonostante Ilary Blasi si sia ricandidata volontotariamente per riprendere le redini del programma, negli ultimi giorni si è fatto insistentemente il nome di Barbara D’Urso alla conduzione.

Il primo nome per il cast de “L’isola dei famosi”

Nonostante le incertezze, gli autori starebbero comunque lavorando sottotraccia per cercare d’ingaggiare i primi concorrenti per il programma. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, da sempre molto vicino ai programmi Mediaset e tra l’altro autore del “Grande Fratello Vip”, tra i primi naufraghi a sbarcare in Honduras dovrebbe esserci Olga Plachina, la moglie del gieffino Aldo Montano.

Ecco le parole di Gabriele Parpiglia sul settimanale “Chi” e riportate dal sito “Gossip e Tv”, che addirittura sembra dare praticamente per certo la presenza di Olga a “L’isola dei famosi”: “L’idea a lei non dispiace perché avrebbe possibilità di partecipare ad un reality che rientra nelle sue corde: c’è sfida, competitività, sport. Lei ha anche detto agli autori ‘Caro Aldo, ho tenuto i figli mentre tu eri al GF Vip, ora li tieni tu mentre io sono all’Isola’. Quindi al 90% possiamo già annunciare che la prima naufraga della prossima edizione de L’Isola dei Famosi potrebbe essere Olga, la compagna di Aldo Montano”.

Il nome di Olga comunque sarebbe un buon colpo per il programma, siccome la donna nella sua unica ospitata al “GF Vip” per fare una sorpresa ad Aldo Montano ha conquistato il cuore di tutto grazie alla sua gentilezza.