L’isola dei Famosi, la Maddaloni insulta la Del Santo, squalifica in vista

In questa edizione dell‘Isola dei Famosi, in onda su Canale 5, tantissime sono le coppie che fanno parte del cast. In particolare, ci sono Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni e Lory del Santo con il suo giovanissimo fidanzato.

Laura, già si era fatta notare per avere un carattere forte e deciso ma nell’ultima puntata dell’Isola, non sarebbe stata poi così corretta.

La coppia Russo-Maddaloni era in nomination insieme a Carmen di Pietro ed il figlio Alessandro. La moglie di Clemente avrebbe accusato Lory di averli mandati in nomination, infatti, secondo lei, avrebbe convinto il gruppo a votarli.

Carmen ed il figlio hanno vinto il televoto e Russo-Maddaloni sono stati eliminati ed inviati su un’altra isola. Laura, in un fuorionda ha avuto un duro sfogo: “Adesso voi tirate fuori le p**le, il coraggio di dire cosa vi diceva Lory. Sì però lo dovete dire chiaro. […]Io la parte della pazza bugiarda non la faccio ve lo dico adesso. Ora dice che l’ha fatto, è andata dagli altri a dire di nominarci- ha dichiarato Maddaloni come riporta Biccy – Accetto di essere in nomination, ma non il modo in cui ci sono finita. Tutti mi avevano detto che Nicolas era stato condizionato da Lory Del Santo a nominarmi […] Tutto quello che hai passato non ti è servito a niente”.

Nel suo sfogo, Laura chiama in causa anche gli altri naufraghi per confermare la sua teoria. A quanto dice lei, sia Blind che Vaporidis sarebbero stati vittime delle parole di Lory contro lei ed il marito.

Uno sfogo normalissimo fin qui, dove la Signora Russo ha accusato Lory di aver convinto gli altri a votarli e di averli messi in cattiva luce con tutti. Afferma di accettare di essere in nomination ma non il modo in cui ci è finita. L’ultima frecciatina però, non è passata inosservata ai fan dell’isola che hanno chiesto la squalifica.

Parlare del passato, doloroso, di una persona è sicuramente di cattivo gusto ma considerando gli scivoloni fatti nei relity fino ad oggi, non penso vengano presi provvedimenti.