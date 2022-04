L’isola dei famosi, la lite e la pace tra Guendalina ed Edoardo Tavassi: "Mi fa incavolare"

Durante la diretta de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 7 aprile su Canale 5, i telespettatori assistono a una lite tra i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi. Tra gli ultimi entrati di questa edizione del reality show, la coppia mostra le prime difficoltà durante il loro primo confronto.

“Come tutti i fratelli e sorelle ogni tanto si litiga“ afferma Edoardo come riportato testualmente dal sito “361 Magazine“: “Nella vita poche persone mi fanno inca**are una è mia madre, una è mia sorella però poi alla fine facciamo pace dopo dieci minuti”.

La risposta di Guendalina alle parole del fratello comunque non si fa attendere e invita il naufrago a fare qualcosina in più: “Io ho detto che all’età sua invece di lamentarsi dovrebbe agire perché lui è pigro. Pigro è una parola che non si può dare ad Edoardo”.

I due fratelli decidono di continuare la loro avventura insieme

La lite dura per svariati minuti, e le frecciatine non si fanno attendere. Proprio per questo motivo, come dichiarato da Ilary Blasi, entrambi hanno l’occasione di dividersi e continuare la loro avventura in maniera separata oppure possono decidere di continuare insieme.

Ilary tra l’altro chiede ad Edoardo se fosse stufo di essere definito come il fratello di Guendalina, ricevendo la risposta di quest’ultima: “Quando lui faceva l’animatore nei villaggi ero la sorella di Edoardo poi io ho fatto un reality e automaticamente è diventato il fratello di… adesso siamo i fratelli Tavassi”.

Alla fine la coppia, nonostante i piccoli screzi, decide di continuare questa avventura insieme ed Edoardo ci tiene a concludere il discorso: “L’ho fatto perchè io alla fine qua ho la fortuna rispetto ad altre coppie di avere un pezzo di famiglia e me lo tengo”.

Tra i fan della coppia troviamo l’opinionista Vladimir Luxuria che, durante lo scontro, afferma di vedere un enorme affetto da parte di Edoardo e Guendalina nonostante le liti avvenute in puntata.