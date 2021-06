L’isola dei famosi, la lista dei sei finalisti

Nella semifinale de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 31 maggio con la conduzione di Ilary Blasi insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi su Canale 5, il pubblico ha potuto scegliere gli ultimi finalisti che si giocheranno la vittoria finale durante la diretta di lunedì 7 giugno.

La particolarità di questa finale è che si svolge direttamente in Honduras e non dagli studi di Mediaset in Italia. Difatti, a causa delle normative sul coronavirus, i naufraghi non avrebbero il tempo necessario per aspettare l’esito del tampone e quindi gli autori hanno dovuto prendere questa strada.

I sei finalisti de “L’isola dei famosi”

Il primo a essersi riuscito a conquistare la finale è stato Andrea Cerioli, l’ex tronista di “Uomini e Donne”. Viene poi seguito da Ignazio Moser, con l’attuale fidanzato di Cecilia Rodríguez che ha conquistato un posto grazie alla sua generosità di rasarsi a zero pur di dare agli altri naufraghi una scorta settimanale di riso,

Nella penultima puntata si sono scelti quindi gli altri quattro finalisti pronti a potersi conquistare l’ambito premio finale. Il primo è stato Simone “Awed” Paciello che vince una prova importante contro Valentina Persia, Myrea Stabile e Matteo Diamante. Allo youtuber napoletano tocca dover scegliere chi tra i suoi compagni dovesse andare al televoto costringendo quindi a non potersi giocare la finale: “Vorrei al mio fianco persone a cui voglio bene. Non posso far altro che fare il nome di Myrea”.

Il secondo finalista è stato invece Matteo Diamante ove l’ex concorrente de “La pupa e il secchione e viceversa” vince una sfida di forza ed equilibrio contro Valentina Persia, quindi la comica romana è costretta a doversi sfidarsi al televoto con Miryea Stabile.

Partendo proprio da questo fatidico televoto, il pubblico decide di mandare in finale Valentina Persia con il 53% delle preferenze con il restante 47% ottenuto da Miryea. La sesta e ultima finalista è Beatrice Marchetti ove riesce a vincere al televoto contro Isolde Kostner con il 62% dei voti da casa.