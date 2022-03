Mancano pochi giorni per l’inizio de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi affiancata da Nicola Savino e Vladimir Luxuria, entrambi vecchi conoscitori del programma. Il sito “TV Blog“, nelle ultime ore, ha rilasciato il cast ufficiale che, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbero sbarcare in Honduras.

Come già annunciato nei mesi scorsi, la grande novità di questa edizione de “L’isola dei famosi” è la possibilità per i concorrenti di poter partecipare in coppia, un po’ come successo negli ultimi anni al “Grande Fratello Vip”, come le tre sorelle Selassié oppure Maria Teresa Ruta insieme alla figlia Guenda Goria.

Il cast ufficiale de “L’isola dei famosi”

Partendo dalle novità dedicato alle coppie, in Honduras sbarcheranno: I Cugini di Campagna; Jeremias Rodriguez insieme al papà Gustavo; i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi; Clemente Russo insieme alla moglie Laura Maddaloni; Carmen Di Pietro insieme al figlio Alessandro Iannoni e infine Lory Del Santo insieme al fidanzato Marco Cucolo. Tra le donne potrebbero comunque nuovi ingressi, come Matilde Brandi e Ilaria Galassi.

Tra i concorrenti singoli maschi troviamo invece Marco Melandri; Antonio Zequila; Nicolas Vaporidis; l’ex cantante di “Amici” Blind e Roger Balduino. Tra le donne ci sono Ilona Staller (Cicciolina); Estefania Bernal, Floriana Secondi e l’ultima novità Jovana Djordjevic, moglie del calciatore serbo, ex Chievo Verona e Lazio, Filip Đorđević. Per “Blogo” manca solo l’ufficialità da parte di Mediaset, che dovrebbe arrivare nel giro di pochi giorni.

Da questa edizione Mediaset si aspetta dei risultati importanti sin da subito, con il cast che sembra essere davvero ricco di nomi importanti. Per di più la rete ha voluto puntare anche su degli opinionisti molto importanti, come Nicola Savino e Vladimir Luxuria che conoscono già le dinamiche del reality e quindi possono regalare delle chicche piuttosto “piccanti” al pubblico.