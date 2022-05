L’isola dei famosi, la gelosia di Carmen Di Pietro per il figlio: "Chiudi gli occhi e non guardare le naufraghe"

Ascolta questo articolo

Nella diretta del 6 maggio il cast del reality show de “L’isola dei famosi” si arricchisce con l’ingresso di tre nuove naufraghe: Mercedesz Henger, Marialaura De Vitis e Fabrizia Santarelli. Tutte sono state presentate al pubblico con un divertente siparietto delle scorse settimane, ove si sono proposte come possibili fidanzate di Alessandro Iannoni ed Edoardo Tavassi.

I due infatti sono stati i primi a sapere del loro ingresso in Honduras, ma hanno dovuto mantenere il segreto dinanzi agli altri naufraghi per non avere una penalizzazione dagli autori. Il grande giorno comunque è arrivato, e finalmente le tre ragazze sono sbarcate in Honduras, suscitando una particolare gelosia.

L’avvertimento di Carmen Di Pietro

Al centro dell’attenzione di questa edizione de “L’isola dei famosi” troviamo il rapporto morboso tra la mamma Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni. La showgirl non ha mai nascosto di provare una certa possessività nei suoi confronti, affermando che le mancano alcuni suoi gesti e di sentirlo sempre più lontano a causa di questa loro esperienza in comune nella trasmissione di Canale 5.

Addirittura, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, Carmen si mostra gelosa a causa dell’ingresso delle tre nuove ragazze dopo che il ragazzo si siede al fianco di Mercedesz, Marialaura e Fabrizia: “Vorrà dire che farò la sentinella. Mi metterò a guardare il fuoco e guardo Alessandro. […] Ma come ti permetti di dire una cosa del genere davanti a me? Non mi piace questa situazione, non mi far fare brutte figure. Tu chiudi gli occhi e non guardare nulla“.

Tra l’altro, sempre durante la diretta, la Di Pietro ha strattonato il proprio figlio provando, inutilmente, a farlo sedere al suo fianco e non in mezzo alle ragazze. Di sicuro dal loro ingresso posso nascere delle nuove dinamiche molto interessanti, poiché la gelosia di Carmen sembra essere già scattata.