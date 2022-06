L’isola dei famosi, la famiglia Tavassi contro la produzione: "Edoardo è stato obbligato a ritirarsi"

Ascolta questo articolo

Il ritiro di Edoardo Tavassi, come preannunciato nei giorni scorsi, è avvenuto durante la diretta del 20 giugno de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Il naufrago infatti non è riuscito a riprendersi dall’infortunio al ginocchio avventuo durante la prova ricompensa.

Lo stesso Eduardo, interpellato a inizio puntata da Ilary, rivela tutto il suo dispiacere nell’abbandonare la trasmissione a ormai pochi giorni dalla diretta finale. Il naufrago comunque afferma di essere molto felice per il percorso fatto in Honduras, ove dichiara nello sperare che il pubblico abbia capito il suo lato più umano.

Lo sfogo della famiglia Tavassi

Se Edoardo è stato piuttosto diplomatico dinanzi al suo ritiro obbligato, la famiglia Tavassi formata dalla sorella Guendalina e da mamma Emanuela Fuin sembrano lanciare una frecciatina alla produzione del reality. Il tutto inizia dall’ex naufraga, ove doveva avvenire un collegamento da casa sua per cercare in ogni modo di sostenere il fratello Edoardo.

Il tutto è saltato e, come riportato da “Blog Tivvù“, Guendalina sui social non prende benissimo questa decisione: “Volevo solo avvertirvi che io stasera non sarò più in collegamento con l’Isola, perché io sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi“ per poi aggiungere sempre nello stesso video: “A differenza di molti che sono interessati solo alla tv preferisco rimanere nell’anonimato ma sempre dalla parte del giusto”.

Lo sfogo di Guendalina sembra essere completamente indirizzato nei confronti degli autori, ma al momento la Tavassi non ha ancora espresso tutta la propria versione dei fatti. Invece la madre, Emanuela Fuin, ricondividendo su Instagram una notizia pubblicata dal sito di “Davide Maggio”, ha rivelato come Edoardo sia stato costretto a ritirarsi dal gioco probabilmente contro la sua volontà: “Edoardo non si sarebbe mai ritirato se non obbligato a farlo”.