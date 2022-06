L’isola dei famosi, la confessione hot di Marialaura De Vitis: "Andrei a letto con Luca Daffrè"

Ascolta questo articolo

Marialaura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio e attualmente concorrente de “L’isola dei famosi“, sembra aver dimenticato Alessandro Iannoni nel giro di poche settimane. L’influencer infatti è sbarcata in Honduras facendo una corte piuttosto serrata nei confornti del figlio di Carmen Di Pietro, ma al primo rifiuto ricevuto pare aver dimenticato lo studente e cambiare quindi obbiettivo.

Come riportato dal sito “Fanpage” infatti Marialaura, durante il gioco dell’obbligo o verità fatto dai naufraghi, ha fatto una confessione hot. Oltre ad aver confessato di aver baciato una donna in passato, rivela che farebbe volentieri l’amore con uno dei ragazzi presenti in Honduras.

Le parole di Marialaura De Vitis

“Se ho mai baciato una donna in vita mia? Sì, certo, l’ho fatto e più di una volta” afferma Marialaura per poi sottolineare i suoi gusti sessuali: “Non sono bisessuale ma mi è capitato di baciare delle ragazze”. Parlando invece dei ragazzi presenti sull’isola, la De Vitis senza peli sulla lingua dichiara: “Con Luca lo farei, sono sincera”.

Va detto che Luca Daffrè sembra ricambiare i sentimenti di Marialaura. Difatti, sempre durante il gioco, ha dichiarato di provare un qualcosa per la sua compagna di viaggio, non nascondendo comunque di aver avuto inizialmente dei dubbi: “Chi preferisco fra le ragazze? Quando sono entrato ho detto ‘fisicamente mi piace Estefania’, poi conoscendovi, come persone, ho detto Marialaura. Quando sono entrato non avevo una bella opinione di Marilù pensavo che prendesse in giro Alessandro. Per me che la guardavo da casa era palese che lo prendesse in giro. Poi dopo, parlandone, ho cambiato idea“.

Si tratta di una confessione piuttosto importante quella fatta sia da Marialaura De Vitis e Luca Daffrè, e non va escluso che nelle prossime settimane questa loro passione possa trasformarsi in qualcosa di più importante. Sicuramente Ilary Blasi, durante la diretta di domani, proverà a far chiarezza sui loro sentimenti.