L’isola dei famosi, la confessione di Lory Del Santo: "Gli autori ci chiedevano di litigare per fare audience"

Lory Del Santo, dopo la sua avventura a “L’isola dei famosi“, sta continuando a far parlare di se nelle svariate interviste. L’ideatrice di “The Lady” dapprima ha conquistato le prime pagine per la sua lite con Marco Cucolo, decidendo però di perdonare il suo fidanzato nel giro di una settimana esatta.

L’attrice però nelle interviste si sta togliendo anche alcuni sassolini dalle scarpe, lanciando delle frecciatine piuttosto pesanti nei confronti di alcuni volti del programma. Per esempio ha accusato Luca Daffrè di essere uno stratega, mentre rivela di aver ricevuto delle dure offese da parte dell’opinionista Vladimir Luxuria sin dalle prime dirette.

Il duro attacco nei confronti degli autori

Nell’ultima intervista di Lory Del Santo a “Un giorno da pecora“, il programma radiofonico condotto abitualmente da Geppi Cucciari insieme a Giorgio Lauro, con la partecipazione di Francesca Fornario e delle Ebernies, l’ex naufraga rivela di come i concorrenti siano stati indirizzati dagli autori con l’obbiettivo di alzare l’audience del reality.

“Diciamo che c’è un indirizzamento che porta ad avere più audience. Quindi direi che è positivo” rivela Lory come riportato dal sito “Coming Soon” per poi aggiungere: “Non è che ti danno consigli per migliorarsi, ma per deteriorarsi. Cioè ‘urla, litiga e rispondi’. Ti dicono: ‘Fatti sentire, urla, rispondi, fai notare come sono malvagie queste persone’. Però a me non piace dire che uno è falso senza spiegare perché. Non non ti dicono di inventare che uno è falso, però dire: ‘Tu sei falso, sei bugiardo e ipocrita’, non serve a nulla se non specifichi. Io a loro dicevo: ‘Ma no, io se punto il dito poi voglio anche specificare perché lei è bugiarda e ha mentito’. Loro mi dicevano: ‘No, non serve sei troppo lunga. Devi dire solo che è falsa’”.

Parlando invece dei cachet, Lory Del Santo rivela che il naufrago meno quotato inizialmente prende minimo 1000 euro a settimana, e stuzzicata su questo argomento afferma di valere più di quella cifra, anche se non svela il guadagno portato a casa.