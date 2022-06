L’isola dei famosi, la confessione di Estefania Bernal: "Con Roger storia nata per strategia, ma provo qualcosa per lui"

Ascolta questo articolo

Il naufrago Edoardo Tavassi, in questa sedicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi su Canale 5, è stato conteso tra due donne: inizialmente Mercedesz Henger, che fino all’ultimo ha provato a convincerlo nel intraprendere una conoscenza in Honduras senza (al momento) successo, ove poi si è aggiunta Estefania Bernal.

La voce di un possibile flirt tra Estefania ed Edoardo sono nate nelle ultime settimane, quando la Bernal ha dichiarato ai suoi fan su Instagram: “Posso dire che Posso dire che Edoardo è diventato un figo pazzesco. Noi siamo amici e quindi se mi piace o no non posso dirlo. Mai dire mai“.

La situazione sentimentale con Roger Balduino

Si inizia a parlare di Roger, con cui ha legato inizialmente in Honduras. Dopo svariate settimane, come riportato testualmente da “Biccy“, Estefania conferma le affermazioni del modello: “Tutto è iniziato per strategia, ma poi c’è stato sentimento. Lui è un ragazzo al quale voglio molto bene. Poi mi sono divertita tantissimo. Io e lui ci siamo conosciuti poco prima de L’Isola. Abbiamo fatto… no questo non si può dire. Ci siamo conosciuti in aeroporto, poi però sull’isola le cose non sono andate bene e l’avete visto. La relazione si era contaminata un po’”.

Per questo motivo ammette di provare ancora un sentimento per lui: “Provo qualcosa per lui, ma da subito, da quando l’ho visto. Veramente lui mi è piaciuto subito un sacco. Mi sono trovata bene con lui, però mi sembra che lui non sia convinto delle mie parole. Lui è un ragazzo speciale“.

Estefania Bernal parla di Edoardo Tavassi

Con il corso della sua confessione, l’opinionista Vladimir Luxuria mette in ballo Edoardo Tavassi, ove proprio nelle ultime settimane si è parlato di un flirt tra il fratello di Guendalina ed Estefania. Tra l’altro l’influencer, durante una diretta su Instagram, non ha escluso una conoscenza con lui una volta finito il reality show.

Nella diretta di ieri però Estefania cerca di evitare l’argomento, sottolineando come sia il grave il fatto che non si possa scherzare. Edoardo però non prende benissimo questo suo atteggiamento, e la invita a dire di averci provato con lui senza nascondere la verità in merito.